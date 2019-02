La novia de Kiko Matamoros carga contra Makoke: ‘Está despechada y dice muchas tonterías’

Tan solo dos meses después del inicio de su historia de amor, el noviazgo de Kiko Matamoros y Cristina Pujol va viento en popa. La nueva pareja del colaborador realizaba su primera aparición pública ante la prensa de la mano de su novio y no dudaba en responder a Makoke: “Está despechada y dice muchas tonterías”.

Makoke: una mujer “despechada”

La bailarina se mostraba tajante hacia Makoke señalando que está diciendo “muchas tonterías” y explicaba que tiene que asumir que su “expareja está ahora con otra persona”.

“No soy desleal por naturaleza”

Kiko, a las supuestas infidelidades de las que ha sido acusado por parte de su exmujer, aseguró que no era una persona “desleal” por naturaleza y añadía: “Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Confirmaba que no iba a perder el respeto hacia su ex, por eso estaba mostrando un talante más conciliador: “Quiero que sea feliz y esté bien”.

Laura Matamoros, molesta por la boda

Kiko aseguraba que Laura Matamoros se había enfadado por el anuncio de su próximo enlace. “Le ha cogido de sorpresa y se ha cabreado, con razón. Me dice que ‘qué es eso que lo diga en la tele y no se lo diga antes a ella'”, añadía el colaborador.

La próxima boda de la pareja

“Me apetece formalizar mi relación y hacer una fiesta con mis amigos y pasárnoslo de locos”, afirmaba Kiko. Un día antes, este había revelado en el plató de Sálvame que la boda tendría lugar el 21 de junio, justo antes del enlace de Belén Esteban.

¿Una nueva paternidad por parte de Kiko?

“La decisión de tener un hijo, de momento, no la hemos tomado. No estoy jugando a eso”, confesaba Kiko. Por su parte, Cristina afirmaba que ahora mismo es algo que no se plantea: “Eso son cosas más serias”.

Cristina Pujol piropea a Sofía Suescun

En las últimas semanas mucho se ha hablado de una supuesta relación entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun. Cristina ha tenido tiempo de conocer a la navarra y se ha deshecho en halagos hace esta: “Es muy educada, muy guapa y muy simpática”.

La inexistente relación de Cristina con su hijo

“Ahora mismo no tenemos relación. No quiero ni hablar del tema”, aclaraba visiblemente molesta Cristina al ser cuestionado sobre su hijo quien cargó duramente contra ella hace una semana en el plató de Sálvame. Sobre este tema Kiko añadía: “Muchas veces los agravios de los hijos se perdonan… Has estado ahí, les has dado la vida, has hecho lo mejor, cuando recibes esto a cambio”.

