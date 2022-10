¡Nos vamos de boda! Kiko Matamoros, de 65 años, y Marta López, de 25, han compartido con sus seguidores una feliz noticia: la pareja se ha comprometido. «Por fin os cuento que hace unos días ocurrió esto», señalaba la ‘influencer’ mostrando su anillo de compromiso. «Algunos de nuestros amigos y familia lo sabían ya y lo queríamos compartir con vosotros. No me puede hacer más feliz casarme contigo: sí quiero, mi amor».

«Sí, quiero. Hoy y siempre», ha señalado Marta López. Las reacciones por la feliz noticia no se han hecho esperar. Entre ellas, muchos rostros conocidos han querido dar la enhorabuena a la pareja como Ivana Icardi, Verónica Hidalgo, Tom Brusse y Marta Peñate. «Oleee. Muchas felicidades parejita», afirmaba Rafa Mora. La historia de amor de Marta López y Kiko Matamoros comenzó hace tres años y medio y desde entonces no se han separado. En más de una ocasión habían hablado de una posible boda, pero la pareja aplazó sus planes debido a la pandemia del coronavirus.

La sólida relación entre Kiko Matamoros y Marta López

La diferencia de edad, se llevan 40 años, nunca ha sido un obstáculo para la pareja de enamorados. El año pasado daban un paso importante en su romance y se mudaban a un espectacular palacete del siglo XVIII, tal y como informó SEMANA en exclusiva. Durante estos últimos años, la joven granadina ha sido clave en la vida del colaborador de televisión en muchos aspectos, entre ellos, para que haya retomado la relación con sus hijos mayores fruto de su primer matrimonio con Marián Flores.

Su próxima boda con Marta López será el tercer matrimonio para Kiko Matamoros. Se separó de Makoke en 2018 después de 20 años juntos. Ambos son padres de una hija en común, Anita, con la que el colaborador ha perdido la relación. Fruto de su primer «sí, quiero» con Marián Flores tuvo cuatro hijos: Diego, Laura, Irene y Lucía. Será la primera vez que Marta López contraiga matrimonio. En muchas ocasiones ella ha manifestado sus intenciones de vestirse de blanco, también de ser madre en un futuro junto al amor de su vida.

Kiko Matamoros hablaba recientemente en ‘Sálvame’ de que no quería esperar mucho para celebrar su boda. Además, subrayaba que haber participado en ‘Supervivientes’ había supuesto un punto de inflexión en su vida. «He decidido que no quiero esperar mucho más tiempo». Asimismo confirmaba que el enlace será por la iglesia en un céntrico templo de la capital. «Hay una serie de formalismos que hay que cumplir. Me quiero casar por la iglesia. Hay formalismos porque en la iglesia que me quiero casar es un espacio muy solicitado». El colaborador da este importante paso totalmente convencido: «Con Marta estoy seguro de que me quiero casar. Con Makoke solo quería hacer un fiestón. Fue una fiesta divertidísima, con DJ Nano, con Fonsi… Fue un pedazo de fiestón».