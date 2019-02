4 Dura ruptura

Desde agosto, cuando se anunció su separación, la intención de ambos, siempre fue poner fin a su unión de una manera cordial evitando todo tipo de acusaciones. En un primer momento, así fue y el propio Kiko se postuló como el responsable de que su historia de amor no hubiera terminado bien. Sin embargo, no tardaron en llegar los reproches entre ambos y Makoke terminó desvelando que había sido una deslealtad de Kiko con otra mujer lo que le había empujado a romper su matrimonio. “Sí, ha habido una tercera persona, una mujer que me reclamaba una cierta cantidad económica, pero la naturaleza de esa relación es algo que no voy a especificar”, decía Kiko un mes después de la ruptura.