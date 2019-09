Estela Grande ha sido la sexta concursante confirmada para participar en la séptima edición de ‘Gran Hermano VIP’. Este miércoles Kiko Matamoros ha acudido a su sección del verano en ‘Sálvame’, ‘El ChirinKiko’, y ha tenido un gesto muy feo con su nuera, ya mujer de su hijo Diego Matamoros.

Un zasca del colaborador a su nuera

Kiko Matamoros ha dado la lista de todos los concursantes ya confirmados del reality show. Pero cuando estaba dando los nombres se ha saltado el de Estela Grande. Un hecho que no pasó desapercibido por el resto de colaboradores del programa. De hecho, hasta Kiko Hernández le dijo: «Tu nuera ha sido confirmada».

La respuesta de Kiko

Entonces le preguntaron el motivo por el que no había dicho el nombre de Estela Grande. A lo que él respondió: «En el guión están escritos una serie de nombres y yo son los que leo. Y ese no está». Está claro que en esta ocasión a Kiko Matamoros no le interesaba saltarse el guión, algo que habitualmente suelen hacer.

Kiko, con una sonrisa de vencedor, no quiso darle más coba a este tema y prefirió dejarlo pasar. Sobre todo teniendo en cuenta ahora, que ha acercado posturas con su hijo Diego Matamoros tras la operación a la que el colaborador de ‘Sálvame’ se sometió el mes pasado.

Marta y Estela tienen varias cosas en común

Además, su relación con Marta López también puede hacer que acerque posturas con su nuera. Y es que ambas son imagen de diferentes marcas e influencers, lo que puede hacer que una buena relación entre ellas derive en una buena relación con Kiko Matamoros.

Estela, sexta concursante de ‘GH VIP’

Estela Grande ha sido la sexta concursante confirmada para entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. Todavía desconocemos quién será el encargado de defenderla en plató, pero seguramente será su marido Diego Matamoros quien tenga ese importante papel en el reality de televisión.

Una relación tensa

La relación entre Diego y Kiko Matamoros ha sido muy complicada en los últimos años. Han tenido muchas idas y venidas, que han llevado incluso a tener una batalla mediática en los medios de comunicación. Pero ahora las aguas parecen haberse calmado.

Diego asistió a ver a su padre en el hospital

Y es que Diego Matamoros estuvo acompañando a su padre tras la dura operación que este se realizó el pasado mes de agosto. Una visita inesperada que ha hecho que estén más cerca de estar más unidos y dejar de lado los problemas del pasado. ¿Se conseguirá al final?

El mensaje de Kiko puede no haber sentado bien a Diego

Y es que puede que este feo gesto que Kiko ha tenido con Estela Grande no haya sentado nada bien a su hijo. ¿Volverán otra vez a tirarse los trastos a la cabeza?