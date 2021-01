Esta semana hemos sabido que Makoke va a ser abuela. Su hijo, Javier Tudela, va a ser papá por primera vez. Una feliz noticia que hará abuela a la malagueña a los 51 años y al joven empresario en padre primerizo dentro de apenas unos meses. El bebé, fruto de su relación con Marina Romero, nacerá en julio, ya que la joven está embarazada de tres meses. El colaborador ha aclarado que no ha felicitado a su exmujer ni a su hijo, ya que no le compete el asunto.

De lo que sí ha querido hablar ha sido sobre las recientes declaraciones de la malagueña. Ésta lo ha acusado de ser «un mentiroso» y que la vivienda en la que vive actualmente (en la que vivieron juntos en el pasado) es de su propiedad, ya que siempre se hizo cargo del pago de la misma. Incluso ha revelado que es Javier, con los 9.000 euros que gana al mes, quien paga los gastos de la residencia.

El madrileño ha negado de manera contundente que las afirmaciones de Makoke sean ciertas: «Esa casa en la que viven la he pagado yo desde el minuto uno hasta que me fui de allí”. También ha asegurado que existe un documento notarial en el que ella «reconoce» que ha sido él quien ha abonado la cuantía de la letra y que recoge “las cantidades”.

“Es increíble que me llame mentiroso por decir que esa casa la he pagado yo cuando está notarialmente recogido en un documento aportado en la Agencia Tributaria”, insistía. Además, destacaba que si Hacienda le deriva la responsabilidad sobre la reclamación que le hacía él es porque Makoke “es titular de los bienes”.

Matamoros se lamentaba de tener que cargar nuevamente contra su exesposa: “Luego dicen que hablo”. Pero aún cargaría contra otra mujer: su propia hija. Lleva meses sin hablarse con su hija Anita Matamoros y según él, Makoke, madre de la joven, tiene mucho que ver en el conflicto con la pequeña de su clan. “Mi hija no escucha mi versión, viene con un conflicto que se ha creado no sé cómo… con unas historias delirantes que no se habían producido por ningún lado”.

Cansado de escuchar “historias falsas”, Matamoros ha recordado que Anita no le ayudó mediando con su madre para recuperar algunas pertenencias tras la separación por un problema con Javier Tudela padre y también por un problema con la actual novia del colaborador, Marta López.

“A mí lo que me ha contado tu hija no es eso. Yo creo que son cabezones los dos”, explicaba su compañera Marta López, quien aseguraba saber de primera mano la versión de Anita. Kiko le respondía: “Me molesta muchísimo oír esto. No tengo ningún interés en mantener un conflicto con mi hija. No tengo interés en comulgar con ruedas de molino. No lo he hecho en la vida y no lo voy a hacer. Y ya está”.

Cree que su hija tiene que «pedir perdón por lo que ha hecho y por lo que ha dicho»

A su juicio, la única manera de solucionar sus diferencias con su hija pasa porque ella cambie de actitud: “Tendrá que ponerse mi hija en orden, tendrá que reconocer las cosas como son y ver que no es verdad nada de lo que se ha dicho. Y pedir perdón por lo que ha hecho y por lo que ha dicho. Yo a mi hija la he tratado con infinito respeto, con infinito cariño y no me merezco lo que me han hecho. ¿Yo le he faltado el respeto a mi hija en público o en privado? No sé de qué tengo que pedir perdón. Al que han agredido es a mí y a mi pareja gratuitamente, sin ninguna razón, sin ningún fundamento, en base a rollos absurdos e inventados. Y no han tenido la decencia de sentarse y decir: esto es así”.