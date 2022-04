Kiko Matamoros ya se encuentra en Honduras, donde empieza la cuenta atrás para el arranque de ‘Supervivientes‘. El colaborador está entusiasmado ante este nuevo reto profesional, para el que se siente plenamente preparado. Eso sí, tiene claro que echará de menos a su novia, Marta López, a la que ha enviado un mensaje nada más aterrizar para cruzar el charco.

A lo largo de su noviazgo con Marta, el colaborador de ‘Sálvame‘ ha confesado su deseo de casarse con la andaluza. Incluso desea tener hijos con ella en cuanto la modelo e ‘influencer’ se sienta preparada para dar tan importante paso. Mientras el momento llega, el madrileño ha querido proclamar su amor a Marta a los cuatro vientos. Desde el hotel en el que se alojan los concursantes del ‘reality’, Kiko Matamoros ha abierto su maleta y ha enseñado a la audiencia de Telecinco lo que hay en su interior.

De todas las cosas que ha llevado consigo al continente americano, hay una muy especial que le recuerda a su chica. «Esta cinta no la he usado en mi vida, pero como es de mi novia me la llevo, así me recuerda a ella«, ha revelado. No cabe duda de que Kiko Matamoros es un hombre enamorado. Todo lo que encuentra en su maleta le recuerda a Marta: «Con este pareo me hicieron las primeras fotografías públicas con Marta, me gustaría perfumarlo pero por lo menos la tengo presente«.

«Lo quiero muchísimo», dice la novia de Kiko Matamoros

Cada vez que Kiko Matamoros habla de su novia se le dibuja una sonrisa en la cara. Lo mismo le pasa a Marta López: «Él ha hecho la maleta conmigo delante… Lo voy a apoyar porque se lo debo como pareja, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, lo quiero muchísimo», ha comentado en directo. Al escuchar sus palabras, la granadina ha comentado que durante sus visitas al plató de ‘Supervivientes’ «se va a dedicar exclusivamente a defender a su novio en ‘Supervivientes’«.

La modelo ha explicado que no tiene pensado asistir a otro plató o formar parte de otro programa que no sea en el que está concursando Kiko Matamoros, y que tiene claro cuál es su papel como defensora. En ese sentido, se cree preparada para valorar lo que haga bien, así como lo que haga mal. En la medida de lo posible, será justa. «Participo aquí porque es el programa de mi novio, al cual le debo parte de mi participación temporal. Voy a ir al plató de ‘SV’, pero lo dejo ahí. Entiendo que pueda ser difícil defender a una persona como Kiko, con el carácter que tiene, con su temperamento, sin comer o sin otras cosas… eso lo tengo muy en cuenta. Sé que va a tener muchísimo detractores fuera. Siempre he dicho que no es dónde vayas, es cómo vayas. No pienso ganarme el puesto de colaboradora del año. Lo haré lo mejor que pueda dentro de mi posición y de lo que yo quiero para mi futuro».

