Kiko Matamoros se ha pronunciado sobre el embarazo de Laura Matamoros, revelando algunos detalles desconocidos hasta ahora.

El embarazo de Laura Matamoros sorprendió mucho en la crónica social. No por el hecho en sí, sino por la situación sentimental que tenía la influencer en su vida, pues el mes pasado rompió con el padre de su pequeño. Fue Benji Aparicio el que tomó la decisión, sin embargo, este giro en la historia ha hecho a ambos replantearse su ruptura hasta tal punto que se han dado una nueva oportunidad. La pareja solo ha estado unas semanas separados y, aunque Laura está embarazada de muy pocas semanas, ella y el empresario están muy ilusionados con la noticia. Aunque los detalles eran una incógnita, ha sido Kiko Matamoros, abuelo del futuro bebé, quien ha arrojado luz sobre ello. «Yo estoy encantado. Es un niño o un niña que han buscado, estaban de acuerdo en darle un hermano a su hijo. Me hace feliz, me alegro mucho. Supongo que el embarazo les ha hecho recapacitar. Rompen y él se da cuenta luego de su estado«, ha aclarado.

Benji y Laura han sido conocedores de su embarazo poco después de separarse, no obstante, según explica Kiko la decisión de romper sí tenía vuelta atrás. Prueba de ello, no solo lo sucedido, sino también el hecho de que «las cosas de Benji siguieran en la casa que compartían». «Son dos seres condenados a entenderse», ha dicho Kiko con mucho cariño hacia a ambos en ‘Sálvame’. El colaborador de televisión está encandilado con su nieto Matías, hijo mayor de la pareja y quien hace tan solo unos días cumplió 3 años. Por ello, está deseando que todo salga bien y esta historia de amor funcione, ya que forman un tándem con el que su círculo está muy feliz.

Mientras Laura no se ha pronunciado en sus redes sociales, fue este martes cuando pocas horas después de que saltara la noticia fue pillada cenando con Benji en un restaurante de la capital. Agradeció a los periodistas el cariño y afirmó encontrarse pletórica por su estado de buena esperanza, un embarazo que ahora se confirma que ha sido muy buscado por ambos. Laura y Benji están deseando que su hijo tenga muy pronto un compañero de juegos, eso sí, todavía es pronto para saber si será un niño o una niña.