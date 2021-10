Kiko Matamoros desvela el secreto mejor guardado de su futuro nieto, el segundo hijo de Laura Matamoros

Kiko Matamoros ha desvelado uno de los grandes misterios de las últimas semanas del clan. La llegada de un nuevo miembro es inminente, pues Laura Matamoros ya se encuentra en la recta final de su segundo embarazo, fruto de su relación con Benji Aparicio. Desde hace unas semanas, la influencer estaba jugando al despiste sobre el nombre con el que bautizará a su segundo retoño, conformándose tan solo con nombrarle en sus interacciones en las redes sociales como “B”. Ahora por fin sabemos a qué nombre corresponde esta inicial y es que Kiko Matamoros, como orgulloso abuelo, ha roto con tanto misterio y lo ha dicho sin más. Tendrás que ver el vídeo que acompaña a estas líneas para descubrir cómo se llamará su próximo nieto y el motivo por el cual sus papás han elegido este curioso nombre para él.

Además, Kiko Matamoros confiesa que está “como loco” por conocer ya a su nuevo nieto, el cual esperan que llegue el mismo día de su cumpleaños, el próximo día 26 de diciembre. Este es el día que los médicos han fijado que Laura Matamoros saldrá de cuentas y de producirse el alumbramiento en la fecha diana sería un motivo más de alegría para todos, especialmente para el abuelo.

Sin embargo, no todos los temas que Kiko Matamoros ha tratado con los reporteros dejan tan buen sabor de boca como su ilusión por tener un nuevo nieto en sus regazos. También ha confesado que poco después de conocer la noticia de la supuesta ruptura matrimonial de Antonio David Flores y Olga Moreno pudo hablar con él a través de una llamada de teléfono. Kiko Matamoros ha querido mostrar su apoyo al que consideraba su amigo, además de compañero de programa en ‘Sálvame’: “Entiendo que no quiere hablar. Fue un momento de preocupación porque bastante carga lleva ya. Es evidente la que le ha caído públicamente a él y a su familia y no digo con razón o sin razón”, llega a decir el colaborador en defensa de Antonio David Flores. Vea el vídeo para conocer qué más cosas cuenta sobre su futuro nuevo nieta y su pasado amigo en su momento más delicado.