1 «Se llevaba entre 6.000 y 8.000 euros para él solo»

Matamoros ha confesado que durante los 20 años que convivió con Javier Tudela (hijo de Makoke con Javier Tudela de la Concepción) se encariñó con él: «Yo le tengo cariño». Y es que lo ha visto crecer. Han estado junto a él «desde los 4 a los 24 años». Por eso no dudó en darle consejos profesionales. «Le decía algunas veces: ‘Con eso no vas a ningún lado, no tienes preparación para esto, haz lo otro».

La relación entre ambos comenzó a hacerse tensa cuando Javier se llevó a su novia a vivir en la casa que compartía con Makoke durante sus años de matrimonio. «A mí me metió su novia en casa sin decir nada… A partir de ahí empecé a pensar ‘qué cara tiene este tío’. En casa tuve dos broncas con él. Era muy sucio. Abría un yogur y dejaba la tapa del yogur en la encimera y a mí no me gusta vivir así. Makoke me decía que era su hijo y que si no le gustaba que me fuera». Otro de sus choques se produjo como consecuencia de la convivencia. «Estaban en el salón viendo una serie. Les dije: hala, iros de aquí, que estoy en el salón de mi casa».

El madrileño ha desvelado que Javier Tudela llevaba una vida muy cómoda mientras estuvo bajo el mismo techo que él: «Tenía una suite, con su habitación, su baño, su tele… Ha habido cosas que no he entendido. He tenido muchas broncas con su madre», manifestaba.

Después de que Kiko Matamoros hablaba de Javier Tudela, Lydia Lozano anunciaba unas palabras que le había hecho llegar el padre del joven en una conversación con él. «Dice que debería estar contento Matamoros de que Javier quiera tanto a su hermana que se quiere ir con Anita y les dejó el barco y que disfruten. Me ha comentado: ‘No sé por qué se cabrea si le dejo el barco a su hija».

Entonces, Kiko Matamoros ha recordado el porqué no traga al padre de Tudela. «Tu papá y tu mamá, querido, tuvieron múltiples conflictos cuando ni tú habías nacido, entonces, que se hayan llevado mal no ha sido culpa mía nunca, habrá sido de mamá, de papá o del espíritu santo”. Y contaba un episodio en el que «Makoke embarazada de Ana fue a llevar a su hijo de cinco o seis años. Se presentó el padre, que parece que había dormido poco. Se le cerró la puerta del coche y le aplastó la barriga. Creo que estaba de tres meses. Tuvo que ir al hospital y esperar al desarrollo del feto para ver que no tuviera consecuencias. Eso, entre otros hechos que sucedieron cuando yo no conocía a Makoke. Este señor fue condenado a 6 meses de cárcel y 3 años de alejamiento. Ahora me puedes denunciar donde quieras».