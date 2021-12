Por octavo año consecutivo, los morosos que más deben se han topado con el peor regalo navideño que les podía hacer la Agencia Tributaria. Este lunes, la entidad ha publicado un listado con aquellas personas cuyas deudas son jugosas, entre los que encontramos nombres conocidos del mundo del espectáculo, la televisión, la empresa, el deporte e incluso de la política. Nuevos nombres en esta desafortunada lista y también muchos otros que continúan copando una posición en el ranking que realiza para meter presión y que cumplan con sus responsabilidades, sin atender a los casos concretos que hay detrás de cada nombre, algunos de ellos en proceso de apelación o recurso de la cuantía que se les reclama.

Este año hemos podido conocer hasta dónde asciende la deuda de Kiko Matamoros con la Agencia Tributaria, que ya se sitúa en los 700.000 euros. También la del exfutbolista Samuel Eto’o, que cerca está de llegar al millón de euros, al igual que le sucede al afamado chef Sergi Arola, que arrastra problemas de liquidez desde hace bastantes años, como muchos de sus compañeros en este listado oficial de morosos de Hacienda.

La entrada de Kiko Matamoros ha sorprendido no porque tenga una deuda, dado que la arrastra desde hace años, sino porque antes la Agencia Tributaria tan solo desvelaba la identidad de los morosos que superaban la cifra del millón de euros. En su octava convocatoria ha decidido hacer más ruido con su ranking y ha decidido rebajar la barrera en los 600.000 euros, por lo que la lista ha crecido considerablemente.

Quienes parece que se niegan a bajarse del listado y perpetúan su presencia en este incómodo ranking son Patricia Conde, que también tiene una deuda que ronda el millón de euros; o Paz Vega, que la actriz debe la friolera de tres millones de euros a Hacienda. Pero no solo en el mundo del espectáculo las cuentas no salen, también en el deporte rey encontramos nombres conocidos que no logran ponerse al día con sus deudas y continúan apareciendo año tras año en la lista. Se trata del entrenador del Real Madrid, Carlos Ancelotti, que debe 1,4 millones de euros, mientras que un futbolista con camiseta rival, el blaugrana Dani Alves, que aparece junto a la cifra de los 2 millones de euros en números rojos.

También hay nombres de empresa en este particular listado de aquellos que más deben a Hacienda. Destacan el de Mario Conde, que continúa siendo habitual en este tipo de rankings, y que adeuda ya los 7 millones de euros. También Diego Torres, el que fuese socio de Iñaki Urdangarin y compañero en el banquillo por el ‘caso Nóos’, que debe 1,5 millones de euros. Otros nombres propios que llaman la atención son el del afamado escritor Ildefonso Falcones, cuya deuda con el fisco alcanza el 1,3 millón de euros.