Kiko Matamoros ha pasado unos días en Granada, donde se ha reencontrado con la familia de Marta López, su prometida, para celebrar los dos primeros días de Navidad. Después de estar allí unos días, la pareja ha puesto rumbo a Madrid, donde tenía organizado un planazo. Y es que este 27 de diciembre ha sido el cumpleaños del colaborador de televisión, por lo que no ha dudado en llegar a tiempo a la capital española para reunirse con toda su familia para soplar las velas y celebrar.

El colaborador de televisión no podía estar más feliz de poder reunir a toda su familia para cenar. En uno de los restaurantes que tiene Benji Aparicio, el novio de Laura Matamoros, Kiko se reencontraba con todos sus hijos y sus respectivas parejas. Iba acompañado de su prometida, que ha compartido con emoción lo bien que se lo han pasado en este reencuentro familiar que hacía mucho que no se daba.

Kiko Matamoros se reúne con toda su familia para cenar

Antes de la cena, Kiko Matamoros posaba con todos sus hijos en una foto que guardará toda la vida. La encargada de compartir algunos momentos de esta cena ha sido su pareja, que no puede estar más feliz de ver a su novio con toda su familia: «Ayer celebramos el amor en familia, y no te mereces menos, te amo con todo mi corazón @kiko_matamoros ✨ Feliz cumpleaños al que se va a convertir en mi compañero de vida para siempre 🥰 (aunque ya lo es) eres lo mejor que me ha pasado, y te lo digo a diario: me haces feliz ❤️ Gracias por coleccionar momentos a mi lado un año más, te amo. ✨», ha escrito la modelo feliz y agradecida.

Pero no todo ha sido hacerse una foto familiar. Kiko, su novia y sus hijos se han reunido alrededor de una mesa y han disfruta de una cena maravillosa. Jamón serrano, pan con tomate y otros platos estrella del restaurante de Benji Aparicio. Para el postre, como no podía ser de otra manera, varios platos de postre. Y no ha faltado una porción de tarta de queso, donde le han puesto una vela. Kiko ha pedido un deseo antes de soplar mientras toda su familia lo miraba con atención.

Unos días en Granada con la familia de Marta

La modelo tiene a parte de su familia en Granada. Eso le llevó a trasladarse hasta el sur, en compañía de su pareja, Kiko Matamoros, para reencontrarse con ellos. Unas horas antes de que celebraran la cena de Nochebuena, la modelo viajaba hasta su tierra natal no solo con su prometido, también con su hermana y el novio de esta. Decidieron hacer el viaje en coche los cuatro juntos, disfrutando, de esta forma, de momentos inolvidables. El día de Nochebuena cenaron junto a sus padres y otros miembros de su familia, a los que no suele ver con frecuencia por vivir en Madrid. Kiko demostraba estar de lo más integrado en el círculo de su chica y hasta demuestra ser muy feliz con ellos.