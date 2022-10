Gloria Camila Ortega se siente muy cómoda en ‘Pesadilla en el Paraíso’. Prueba de ello es que durante los últimos días habló de su vida más íntima. La hija de Ortega Cano reveló que había sufrido un aborto durante su relación con Kiko Jiménez. «No me venía la regla. Fue durante una feria de Sevilla», revelaba a sus compañeros de programa. Horas más tarde de su emisión este domingo, el colaborador de televisión reaccionaba a esta confesión en la que él también está implicado. «En cuanto al aborto que comenta yo la respeto, si ella decide hablar está en todo su derecho. Ella que hable lo que quiera. Yo, como habéis comprobado, nunca he hablado del tema ni pienso hablar«, comenzaba diciendo.

Kiko Jiménez asegura que su ex cuenta las cosas según con conveniencia: «No me duele que lo cuente porque se salta muchas cosas y manipula. Yo ya estoy harto de decirlo. Se le olvida que me puso los cuernos. Es más de lo mismo», dice. «Se olvida contar muchos puntos sobre ese tema y muchos detalles, que yo creo que son interesantes. En cualquier momento tendrá la opción de hacerlo», añade durante su intervención en ‘Sálvame’. “Hablamos y tomamos una decisión”, revela. Además, el novio de Sofía Suescun confiesa que su familia no era conocedora de esta información y que se enteraron este domingo del aborto: «Mi abuelo y mi madre se enteraron anoche”, confiesa.

Kiko Jiménez, harto de que Gloria Camila siga hablando de él

El andaluz también ha querido hablar de Ortega Cano, que según sus palabras, estaría al corriente de este aborto e incluso ha dejado entrever que habría animado a su hija a hacerlo: «A mí la gente que se da golpes de pecho diciendo que tienen mucha educación, muchos valores y muchos principios, yo si soy afiliado a un partido político que está en contra del aborto, lo que no concibo es que se lleve a cabo«, ha dicho. Unas palabras que no han sentado bien a algunas de las colaboradoras del programa, ya que aseguran que era ella quien tenía que tomar la decisión y el torero no tenía ni voz ni voto. Un tema muy complicado del que no han querido entrar en más detalles.

El colaborador de televisión también ha hablado de la hartura de que, a pesar de que han pasado 4 años desde que la pareja decidiera tomar caminos separados, Gloria Camila siga hablando de él: «A mí particularmente ya me aburre el tema de nuestra relación. Hace ya cuatro años que ya lo dejamos y parece que no lo haya superado. Está en un reality, yo no estoy comentando nada de eso, excepto las veces que me menciona que me ponen la cámara delante y tengo que contestar. A mí me aburre porque yo ya pasé página y estoy muy feliz con Sofía», ha dicho.