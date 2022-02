Kiko Jiménez se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre Gloria Camila Ortega y la polémica familiar en torno de ella. La pasada semana, sorprendía con una declaración y lanzando un órdago a favor de su ex. Después de que Gloria acusara a Fidel Albiac de llamarle a ella y a su hermano «inmigrante», Kiko Jiménez le daba la razón en ‘Sálvame’, programa en el que colabora. «Lo que dice Gloria es verdad, las cosas como son. Se le ha olvidado contar una cosa. No ha contado que eso se lo contó Antonio David Flores a ella y yo estaba presente. Las cosas se entienden mejor cuando te cuentan todo al completo», dijo. Este lunes, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha hecho una inesperada revelación que ha pillado a todos por sorpresa. Según asegura el joven, Gloria Camila se ha puesto en contacto con él tres años después de que pusieran punto y final a su relación.

Kiko Jiménez hace una inesperada confesión: su ex le ha llamado

Tal y como asegurábamos, Kiko Jiménez ha confesado que Gloria Camila se ha puesto en contacto con él. Si bien es cierto que durante el primer tiempo de su ruptura, él se hizo algún que otro plató de televisión hablando de su ruptura y de algunos aspectos de la familia de su ex, ahora las aguas ya se han calmado entre ellos. Discrepancias y rencores atrás, la joven se ha puesto en contacto con su ex tres años después de poner punto y final a su romance y tomar caminos separados. Durante este lunes, en ‘Sálvame’ estaban comentando el programa de este viernes protagonizado por Rocío Carrasco bajo el nombre de ‘El precio del silencio’.

«A ver, nerviosismo hay. Os voy a contar una cosa que me pasó hace un par de días y a mí me sorprendió un poco. De hecho me quedé un poco anulado porque no sabía de donde venía esto que voy a contar», ha comenzado diciendo Kiko Jiménez. «Yo llevo sin hablar con Gloria desde que nuestra relación se terminó hace ya tres años o tres años y medio. De repente, recibí un mensaje de ella y me quedé un poco pensativo«, ha continuado explicando.

Gloria Camila llamó a su ex y le preguntó por su suegra, Maite Galdeano

El colaborador de televisión no daba crédito a que Gloria Camila le escribiese un mensaje en el que ponía «por favor, ¿puedes llamarme?», cuenta. Kiko asegura que le respondió de manera afirmativa y entonces descolgó el teléfono, marcó su número y llamó a la que fuera su pareja durante cuatro años antes de tomar la decisión de tomar caminos separados. «La llamo y de repente me dice y me pregunta una cosa de Maite. Una tontería absurda que no tiene nada que ver. Como preocupándose. Yo creo que era el puente para poder acercarse a mí para preguntarme, bueno más que para preguntarme, para decirme que ella no es rencorosa, que no puede vivir con rencor y que si fuera así estaría muy sola en la vida», ha dicho sorprendiendo a todos los que se encontraban en el plató.

«Yo no hablo con ella desde que lo dejamos, hace tres años o tres años y medio», hace hincapié Kiko Jiménez. Al novio de Sofía Suescun le extrañó mucho la llamada de su ex. Sin embargo, después se paró a pensar y llegó a la conclusión de que algo había detrás. «Esta llamada justo coincide con que Rocío Carrasco se ha grabado el documental y se va a emitir. A mí esa llamada me dice que hay mucho nerviosismo y que quieren tener un aliado con ellos, que puedo ser yo«, cuenta.

Kiko cuenta mucho menos de lo que sabe

Sin embargo, el colaborador de televisión se quedó extrañado, ya que asegura que él tan solo «va a trabajar» y a «opinar de lo que sabe». Kiko asegura que la llamada tuvo una duración entre unos cinco y diez minutos. «Yo creo que ellos tienen miedo de que se puedan saber muchas cosas. Miedo de que yo he estado en esa familia durante cuatro años y precisamente ahora se van abrir bastantes melones, que yo ya sé», ha confesado en el plató. Esta declaración ha hecho que Jorge Javier le asegure una silla como colaborador durante las próximas semanas.