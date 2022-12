La pareja formada por Kiko Jiménez y Sofía Suescun funciona a las mil maravillas en el universo digital. La ex gran hermana y el ex tronista han conseguido aunar un gran número de seguidores en sus cuentas de Instagram. Todo lo que enseñan y promocionan en sus respectivos perfiles se convierte en un éxito inmutable. Un éxito que les hizo entrar de lleno en una de las agencias más prestigiosas del panorama digital, iNManagenent, creada por Dulceida. Ahora ese sueño, que se traducía en una gran facturación por parte del colaborador, parece haberse roto, según ha podido saber SEMANA en exclusiva.

Un miembro del entorno laboral del colaborador de Sálvame ha confirmado a este medio que ya no pertenece a la agencia de la conocida influencer: “Ha sido un problema de no saber gestionar una crisis. Kiko tuvo una acción que le salió mal y en vez de intentar solucionarlo, lo echaron de la agencia”. Su propio programa exponía esta ‘acción que le salió mal’ el pasado 15 de noviembre.

Y es que al parecer Kiko habría subido un vídeo en sus stories de Instagram con publicidad encubierta de una página web de contactos, una situación que se viralizó en las redes y que no hizo ninguna gracia a sus jefes de la agencia de comunicación, entre las que se encuentra la propia Dulceida. La influencer escopropietaria de una agencia de comunicación que, entre otros rostros conocidos, gestiona la imagen de Anabel Pantoja, Sofía Suescun, Nagore Robles o el propio Kiko Jiménez. La propia Aida, confirmó hace unas semanas que lo que había pasado con Kiko había provocado malestar en INManagement: “No me parece bien lo que ha hecho, no tiene nada que ver con la agencia”, afirmó con contundencia.

Una actitud muy distinta a la que han mostrado los responsables de comunicación de su agencia cuando SEMANA se ha puesto en contacto con ellos para intentar contrastar la información. Desde INManagement, no han querido hacer ningún tipo de declaración y se han mostrado tajantes: “Nosotros no hablamos de ninguno de nuestros representados”, nos dicen desde la agencia de comunicación. ¿Entonces Kiko pertenece a vuestros perfiles?, repregunta este medio. A lo que afirman con contundencia que “no vamos a decir nada”.

Sea como fuere, mientras la polémica se alimenta, el colaborador ha hecho toda una declaración de intenciones en su perfil. Kiko ha decidido eliminar todo rastro de la que fuese su agencia y ha modificado los datos de contacto de la misma por los suyos propios. Ya no queda nada que una al influencer con INManagement. Un duro golpe, ya que su trabajo en redes suponía una gran fuente de ingresos para él. Así lo confirmaba en una de sus tardes en Sálvame: “De media entre 2.000 y 3.000 euros” por cada una de las campañas que realiza ante sus 437.000 seguidores. ¿Seguirá Kiko trabajando en sus redes sociales por cuenta propia?