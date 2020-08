Nuevo enfrentamiento entre Kiko Jiménez y Gloria Camila. Ahora es él quien ha demandado a la que fuera su pareja y le pide un pastizal

Hace unos meses saltó la noticia de que Ortega Cano y Gloria Camila habían comenzado los trámites para demandar a Kiko Jiménez por haber hablado más de la cuenta sobre su relación con la hija del torero. Ahora, la historia da un giro de 180 grados y es el colaborador de televisión quien ha interpuesto una demanda a su exnovia, donde además le pide nada más y nada menos que 20.000 euros. Ha sido Kike Calleja quien ha desvelado este notición: «He tenido acceso a una información y a una documentación en la que demuestra que Kiko Jiménez el pasado mes de marzo demandó a Gloria Camila por unas declaraciones», ha comenzado diciendo el colaborador en ‘Sálvame’.

La expareja se tendrá que ver las caras en el juzgado

Tal y como ha asegurado Kike Calleja estas declaraciones se referían a unas en las que Gloria Camila aseguraba que Kiko Jiménez tenía «malos hábitos, que se había querido aprovechar económicamente de ella…«, confiesa. Por este motivo, el colaborador de televisión «ha presentado una demanda de conciliación. El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Alcobendas ya ha emitido un decreto y dice que se tienen que ver las caras en la secretaría de ese juzgado el próximo 1 de octubre a las 10 de la mañana».

Kiko Jiménez pide que Gloria Camila le pida perdón y rectifique públicamente por esas declaraciones, además de que le pague 20.000 euros. ¿Qué pasa en el caso de que algunos de los dos protagonistas no se presenten el próximo 1 de octubre? Tal y como ha asegurado el colaborador de televisión, en el caso de que Kiko Jiménez no acude se archivaría la causa; mientras que en el caso de que fuera Gloria Camila quien no acudiera a la vista, tendrían que llegar a juicio. El protagonista de soltar la noticia cree que la hija del torero no va a pagarle esa cantidad a Kiko, por lo que seguramente lo más probable es que el proceso se alargue y lleguen a juicio, complicando así una vez más las cosas entre la expareja.

Una noticia que no ha sentado nada bien a los colaboradores de ‘Sálvame’, sobre todo a Rafa Mora, con quien Kiko Jiménez tiene su propia guerra. Rafa no entiende el comportamiento de Kiko después de lo bien que se ha portado la familia de Gloria Camila con él y de cómo él se ha aprovechado de ellos para seguir trabajando en la televisión a raíz de hablar de cómo fue su relación con ellos. Este giro supone un nuevo enfrentamiento entre la familia de Gloria Camila y Kiko Jiménez, que últimamente están a base de demandas.