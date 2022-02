A veces las cosas no salen como esperas. Esto es lo que ha debido pensar Kiko Hernández con uno de sus últimos proyectos, aunque lo haya intentado hasta el final. El colaborador de televisión es astuto y siempre se ha caracterizado por no poner todos los huevos en la misma cesta. Triunfa en la televisión gracias a su colaboración en ‘Sálvame’ y ahora también en los escenarios con su obra teatral ‘Distinto’, dos trabajos que le hacen inmensamente feliz y que, por el momento, funcionan a la perfección. No ha corrido la misma suerte la aventura empresarial en la que se embarcó en el mes de septiembre del pasado año: las aceitunas que llevaban su nombre ya no se comercializan. SEMANA ha podido saber en exclusiva que este proyecto de alimentación que él llamaba ‘chupadedos’ ha desaparecido, aunque él confiaba ciegamente en que funcionaría.

Este medio manejaba la información de que el negocio de Kiko Hernández se había truncado, por lo que recurrimos a su página web, pero esta había desaparecido de la faz de la tierra. Ya no había ni rastro de la plataforma, ni tampoco habían actualizado nada en sus redes sociales, las cuales llevaban inactivas desde el pasado noviembre. Puestos en contacto con las tiendas que distribuían su productos, todas nos trasladan el mismo mensaje. Ya no venden las aceitunas de Kiko Hernández y es que no tuvieron la acogida esperada entre sus clientes. Aunque muchas de ellas confiaban en que las aceitunas captaran a gran parte del público como en su día sucedió con Belén Esteban, finalmente no ha sido así y Kiko ha sabido asumir la derrota a tiempo. Es un hombre de negocios, pero tras probar suerte no ha obtenido las ventas esperadas.

Kiko Hernández contó con la ayuda de otros rostros conocidos como Jorge Javier Vázquez o David Valldeperas, quienes promocionaron este alimento de Campo Real, al igual que él, su mejor embajador. Pero esta publicidad no ha sido suficiente, a pesar de que Kiko Hernández siga siendo muy querido entre los espectadores. SEMANA contó en exclusiva todos los detalles de su lanzamiento, siendo meses después cuando lo ha dejado de lado. El tertuliano continúa como tertuliano en el programa vespertino de Telecinco, al que acude tres veces por semana, así como con otros proyectos que son rentables y que, además, a él le llenan a nivel personal. Con una trayectoria de más de 20 años en la pequeña pantalla, han sido varios los negocios que él ha liderado: desde el sector textil, el inmobiliario o el de alimentación, lo que demuestra que ante todo es alguien valiente y capaz de reinventarse.

Kiko Hernández triunfa en otros sectores

Aunque las aceitunas de Kiko Hernández no han tenido el final que él hubiera querido, el comunicador intenta ser positivo. No hay mal que por bien no venga y ahora centra todos sus esfuerzos en conquistar a todos aquellos que acudan a los teatros para verle debutar como actor. Son muchas las entradas que ha vendido y, aunque es consciente de que recibirá muchas críticas, él se esfuerza cada día por mejorar. Cabe recordar las palabras que el director de ‘Distinto’, Juan Andrés Arraque, nos trasladó a SEMANA antes de su estreno, quien destacaba lo fácil que era trabajar junto a Kiko antes y después de que se bajara el telón. «Tiene muchas ganas. Se está esforzando. Se está dejando la piel y es un tío muy muy muy responsable. La gente no lo conoce de verdad. Es un tío muy trabajador», comentó.

