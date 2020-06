No corren tiempos buenos para los colaboradores de ‘Sálvame’. Tras unos días sin verlo por el programa, Lydia Lozano se ha preocupado por Kiko Hernández, quien ha desvelado una triste noticia. El colaborador de televisión ha anunciado que el pasado sábado sufrió un accidente de tráfico: «El sábado pasado tuve un accidente de coche, pero gracias a Dios no ha pasado nada», han sido las palabras de Kiko. A pesar de que todo se quedó en un susto y no pasó nada más graves, el colaborador de televisión sí que ha asegurado que «tengo un poco fastidiadas las cervicales«, explicaba bajo la atenta mirada del resto de sus compañeros.

Kiko Hernández ha revelado qué le ocurrió este sábado: «Me choqué contra un muro. Además iba con mis hijas, pero gracias a Dios no pasó nada y ya está», ha dicho en tono tranquilizador debido a la preocupación de los colaboradores. Eso sí, Kiko ha asegurado que se ha quedado sin coche por lo que ahora mismo va con el de sustitución que le da el seguro en este tipo de ocasiones.

Kiko Hernández quiere olvidar este 2020

No está siendo un año fácil para muchos de los españoles ni para los colaboradores de ‘Sálvame’. A la pandemia a consecuencia del coronavirus que llegó a España hace unos meses y que todavía sigue presente, a Kiko se le ha sumado la enfermedad de Mila Ximénez, que anunció hace unos días que padecía cáncer de pulmón y que ya ha comenzado el tratamiento de inmunoterapia y quimioterapia, lo que le va a obligar a estar alejada de la televisión durante un tiempo. Kiko Hernández ha querido hablar sobre cómo está viviendo este 2020, un año para olvidar para muchos: «Anda que menudo año de mierda y de todo. Qué ganas de que se acabe el 2020», ha asegurado.