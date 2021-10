El colaborador de ‘Sálvame’ ha reaparecido en Instagram tras anunciar recientemente que necesitaba tomarse un respiro profesional.

Kiko Hernández atraviesa un difícil momento a nivel personal. El siempre controvertido colaborador de ‘Sálvame’ se despedía de la audiencia hace tan solo unas semanas y reconocía que necesitaba un descanso. Poco después, eliminaba su rastro de las redes sociales. Ahora, ha reaparecido en Instagran donde ha compartido un revelador mensaje.

«Y después de todo la vida sigue». Un breve, pero contundente último ‘post’. Lo ha acompañado de una imagen bucólica, muy otoñal, donde se ve cómo caen las hojas de los árboles. Este mensaje ha despertado muchas reacciones por parte de sus seguidores que han aplaudido verle sacar fuerzas. «Feliz de tenerte de vuelta!», le decía un fan. «Ánimo, estamos contigo», exclamaba otro. «Te hemos echado mucho de menos», reconocía un internauta.

Se trata de su último mensaje después de que se despidiera de su amiga Begoña Sierra, la fundadora de Bingo Las Vegas, el pasado 5 de octubre. «ETERNA BEGOÑA… hoy muere algo de mi contigo! Hasta siempre AMIGA!», le decía entonces. Tan solo un día después aseguraba en el plató de ‘Sálvame’ que arrastraba un tiempo muy difícil. «Llevo un año que ya no puedo más, se me junta un duelo con el otro, y llega un momento que revientas», afirmó sin poder contener las lágrimas.

Añadía que necesitaba urgentemente descansar. «Quiero tomarme unos días y descansar. Sé que Begoña me decía no, no te marches nunca de ‘Sálvame’, no te vayas, pero yo por mi salud mental necesito parar porque es que no puede ser. Ayer tenía ideas raras en mi cabeza y necesito parar, a lo mejor una semana o 15 días. Respirar y hacer un proceso que no he hecho con Mila, que no he hecho con Begoña».

Quizás este último mensaje sea sinónimo de que, poco a poco, comienza a levantar cabeza. «Y después de todo la vida sigue», han sido sus palabras que ha publicado en su perfil de Instagram que borró cuando comunicó que se tomaba un respiro. Durante este tiempo se ha volcado en sus pequeñas, Jimena y Abril, su mejor fuente de energía. «Tengo dos personas que tengo que sacar adelante y se me hunde el mundo. Si no estoy bien, tampoco lo van a estar las personas que dependen de mí. Quiero que me dejen descansar y que me dejen unos días para reflexionar».

Preocupación por su estado

Kiko Hernández ha generado una evidente preocupación entre su círculo más íntimo. Belén Rodríguez recordaba recientemente que el colaborador había sufrido dos duros golpes este último año al despedir a grandes amigas. «Lleva arrastrando mucho tiempo una serie de cosas y yo creo que está en eso, en solucionar los problemas». También explicaba que desea lo mejor para él. «Va a poner solución a lo que le pasa. Lo que él decida, yo lo voy a apoyar».