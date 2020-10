Tras pedir disculpas públicamente a la malagueña, al colaborador le inquieta su situación: «No está en situación ahora mismo de emprender absolutamente nada».

Después de semanas de acalorado enfrentamiento televisivo, Kiko Hernández ha decidido poner fin a su guerra contra Carmen Borrego. Lo ha hecho de manera sincera, y pidiendo disculpas. No lo ha hecho una vez, sino en varias ocasiones. La semana pasada entonaba el mea culpa para poner fin a su enfrentamiento con la malagueña. «Me equivoqué y es la peor versión mía. No me gustaría sacarla muy a menudo porque me da hasta asco. Sobre todo por dos personas, Terelu y Teresa Campos, una es hermana y otra es madre», reconocía. «Creo que toca pedir perdón. No he hablado ni con Teresa ni con Terelu, pero me imagino que si se lo hacen a un familiar mí hoy yo estaría destrozado. Pido disculpas porque fue una exageración y me pasé 80 pueblos».

«Pido disculpas al marido de Carmen Borrego»

Este lunes, el colaborador reiteraba sus excusas públicas. «Te merecías disculpas, estuve muy mal». Y aprovechaba que sacaba el tema nuevamente para hacer extensivas las disculpas a la pareja de Carmen, José Carlos Bernal. «Pido disculpas al marido y a Carmen Borrego porque estuvo fuera de lugar. A veces te puedes medir con gente que tiene misma misma fortaleza que tú a la hora de emprender una guerra o un conflicto. Pero Carmen Borrego no está en situación ahora mismo de emprender absolutamente nada».

El motivo por el que Kiko ha recordado de nuevo su arrepentimiento es que ve a la andaluza afectada. Es consciente de «la dureza del mensaje que mandé». Lamenta que Carmen Borrego esté así. «Carmen ahora no se encuentra bien psicológicamente». El madrileño vio desde casa la última edición de ‘Viva la vida’, donde trabaja la hija de María Teresa Campos, y vio a su excompañera bloqueada. «Le decían: ‘Pero habla. MAtamoros intentaba tirrar de ella y de la entrevista. U ella, di algo, pero algo tendrás que decir’…. Y ella: ‘no, no, no’. Eso te tiene que dejar incapacitado, porque ella está precisamente en el programa para hablar».

Al verla en el programa de Emma García, Kiko se temió lo peor: quizás su colega estaba dispuesta a dejar su trabajo como tertuliana. «Pensaba incluso que iba decir ella: ‘Que dejo la tele, que dejo el programa, que no me compensa esto«.

Kiko Hernández ha dejado claro que sus palabras no eran resultado de la petición o mediación de nadie del entorno de Carmen Borrego. «No tengo relación con María Teresa Campos ahora mismo», subrayaba. «No me ha mandado ningún mensaje. Fueron dos semanas muy intensas por su parte y recibiendo muchas llamadas a no recibir absolutamente nada, pero lo entiendo perfectamente».

El colaborador ha dedicado, además, un mensaje para Alejandra Rubio, la hija de Terelu. La joven respondía a los comentarios que Kiko ha hecho recientemente sobre ella: «Él puede decir lo que le da la gana y nos demás tienen que callarse», comentaba la joven este fin de semana en ‘Viva la vida’. No sé cómo se permite que una persona hable así en televisión con esa falta de respeto… Si se piensa que mi tía tiene trabajo aquí porque él habla de ella, es que no hay donde cogerlo».

«Me hace mucha gracia la gente que dice: ‘Tú no sabes nada’. Lo dice él y lo dicen varias personas. Y no me hacen daño. Soy la nueva, acabo de llegar y no tengo ni idea. Estoy aprendiendo poco a poco. No me hacen daño diciéndome que tengo que aprender y que estoy a años luz. Yo aquí llevo dos días, así que no me hacen daño por eso. El señor que dice que tengo mucho que aprender no me cierra la boca», ha comentado Alejandra.

Sus palabras a Alejandra Rubio: «No pretendo hacerte daño»

«No pretendo hacerte daño cuando digo que estás a años luz. Te dijes solamente: dentro de unos años hablaremos de la forma de hacer televisión porque acabas de llegar a este mundo, pero no lo hago para hacerte daño», ha indicado Kiko. Inlcuso ha dicho que en alguna ocasión ha mantenido una conversación telefónica con Alejandra para darle algunas pautas sobre el trabajo ante las cámaras. «Te llamé y me diste las gracias. A Terelu le prometí una vez que nunca iba a hacerte daño. Le dije: ‘A tu hija la voy a proteger’. No voy a hacer ninguna crítica a ti persona por el cariño que tengo a Terelu Campos. Este modelo de televisión yo no le inventado. Lleva muchos años».