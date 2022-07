Kiko Hernández ya participó en ‘Gran Hermano’, formato que le catapultó al éxito absoluto. Más de dos décadas después el colaborador de televisión sigue triunfando en televisión y, aunque siempre se había negado a participar en otros realities, algo parece haber cambiado en él. El tertuliano ha alzado su voz, dejando claro que está dispuesto a concursar en ‘Supervivientes‘, la aventura selvática más complicada de la pequeña pantalla. Pero, ¿cómo ha surgido esta propuesta ahora? Tras charlar con Kiko Matamoros, quien acaba de regresar de la isla, ha llegado a la conclusión de que quiere formar parte del plantel de participantes.

«La productora está muy interesada en que vayas a Supervivientes. Serías la preferencia absoluta», comenzaba diciendo Kiko Matamoros. Unas palabras con la que le explicaba que él sería el peso pesado si aceptara para la próxima edición. Si bien en un principio prefería no responder, pocos segundos más tarde se postulaba como concursante para la siguiente temporada. «El año que viene voy a Supervivientes», dijo levantándose de la silla con fuerza. Aunque se desconoce si cumplirá o no su promesa, son muchos los que estarían encantados de ver cómo se desenvuelve el también actor en Honduras, donde les ponen al límite debido al hambre y las situaciones extremas que les toca vivir. Kiko Hernández ha demostrado tener valentía más que de sobra, pero quién sabe si en unos meses se sentirá o no preparado para ello.

Esta decisión ha llamado profundamente la atención y el motivo no es otro que él siempre había preferido mantenerse al margen de los realities. A diferencia de otros compañeros como Mila Ximénez, Belén Esteban o Kiko Matamoros, Hernández siempre ha preferido no adentrarse en ciertos programas. Ahora quiere probarse así mismo y ver cómo funciona en un concurso de tan alto nivel, tal y como han hecho otros rostros conocidos de la televisión. Solo queda esperar si esta decisión llega a buen puerto o todo lo contrario.

Aunque no todos han llegado a la final, lo cierto es que hay famosos que han alcanzado una excelente posición en ‘Supervivientes’. Hablamos de Mila Ximénez, que llegó a la final junto a Yola Berrocal en el año 2016 o Rosa Benito, quien sí logró alzarse como ganadora en el año 2011 con un 68% de los votos de la audiencia. Entonces se embolsaban 200.000 euros, un premio que no ha sufrido cambios en los últimos años.

