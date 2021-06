El colaborador de ‘Sálvame’ ha lanzado una reflexión a Rocío Carrasco, que ha ido unida a unas sinceras disculpas después de haberla llamado «mala madre».

Kiko Hernández ha protagonizado el momento más emotivo de la entrevista de Rocío Carrasco en el final de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. El colaborador de ‘Sálvame’ ha sido muy duro con ella durante todos los años que la hija de Rocío Jurado se ha mantenido en silencio. Ha llegado a llamarla «mala madre», pero ahora ha querido perdirle perdón y reconocer sus errores.

«Yo muchas tardes te he juzgado, has sido condenada. Todo el mundo se callaba. Lo dejaba, decían que no estabas bien de la cabeza. Hablo de mí, miraba a cámara, decía que eras una mala madre, que por qué no llamabas a tus hijos… después de ver la docuserie, tengo que decirte que sí te creo», ha empezado diciéndole totalmente arrepentido por todo lo que ha dicho sobre ella en su programa.

No ha querido justificarse: «Podría buscarme una excusa, pero ni he sido buen profesional ni buena persona al llamarte mala madre. Te quiero pedir perdón avergonzado, no he querido ver que una madre estaba luchando por sus hijos. Y no tengo más que decir», ha dicho entre lágrimas.

A pesar de todo lo que ha dicho en el plató de su programa sobre su faceta como madre, Rocío Carrasco nunca decidió dar el paso de demandarlo. Ahora Kiko Hernández se ha interesado por el motivo que le llevó a no dar ese paso. Y ella le ha contestado: «No te he demandado porque has tenido algunos ángeles de la guarda que me han dicho ‘Rocío, no’. Me han dicho que recapacitarías».

«¿Ese ángel de la guarda se llama Belén Rodríguez?», se pregunta Kiko Hernández. Hay que destacar que Belén Rodríguez ha sido una de las que más ha defendido a Rocío Carrasco y además, mantiene una relación de amistad muy especial con el colaborador de ‘Sálvame’: «Sí», le contesta Rocío.

Rocío Carrasco explica por qué no ha demandado a Kiko Hernández

KIKO HERNÁNDEZ, GRACIAS POR TU EMPATÍA, por tener ese corazón que hoy más que nunca has demostrado que tienes.

Gracias por ser tan directo como tus palabras y tan crítico contigo mismo por errores pasados.

Nadie es perfecto pero lo bueno es darnos cuenta a tiempo #RocioSeguirViva pic.twitter.com/VGQw1s3Qhk — Chica Dramatoski (Marla) (@MarlaGarMar22) June 2, 2021

Para terminar, Kiko Hernández ha querido lanzar un mensaje a Rocío Carrasco, a la que ha pedido de una manera rotunda y demostrando que estaba arrepentido, sus más sinceras disculpas: «Iba a lo fácil, a lo que escuchaba. Era tan fácil entender que estabas callada por proteger a tus hijos… El que no lo quiera entender, que le den por el culo. Me alegro de que seas libre, que hayas salido de la cárcel. Bienvenida otra vez y haberle quitado el micrófono y al altavoz a ese ser tan despreciable».

Kiko Hernández ha criticado con dureza el homenaje que la familia ha hecho a Rocío Jurado

«A Rocío le hemos dicho que era muy rara, que no salía… ahora he visto todo y creo que se ha protegido en su casa para que nadie le hiciera daño y nadie la molestara. Me demuestra que se está recuperando. No entiendo lo de la familia y creo que si Rocío Jurada levantara la cabeza, los echaba a hostias de allí a todos», ha dicho Kiko al principio del programa de este martes.

De esta forma, el colaborador de televisión se ha mostrado muy contrario a la decisión de la familia de llevar a cabo este pasado fin de semana este homenaje, coincidiendo con la celebración del 15º aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado. Rocío Carrasco acudía unos días después de que lo hiciera su familia al cementerio de Chipiona para visitar la tumba de su madre después de 15 años.

Rocío Carrasco viajó a Chipiona varios días después de que su familia asistiera a un homenaje a Rocío Jurado en el pueblo gaditano. Fue precisamente este fin de semana cuando vimos a la familia hacer «piña». Gloria Camila, Amador Mohedano, Rocío Flores, Rosa Benito… fueron muchos los que quisieron estar presentes en este acto en el que recordaron a ‘La más grande’, quince años después de su muerte. Pero hubo una sonada ausencia: la de Rocío Carrasco. Algo que no es de extrañar ya que nunca ha acudido a ninguno de estos homenajes públicos que se han realizado, además de que llevaba tres lustros sin pisar Chipiona.