Kiko Hernández está pasando unos días increíbles de vacaciones. Aunque no están siendo unos días de relax y desconexión, el colaborador de televisión no ha dudado en viajar a un destino de playa para recargar pilas antes de volver al trabajo. Estamos seguros que lo está haciendo acompañado de sus dos hijas, Abril y Jimena, con la que pasa todo el tiempo que no pasa en un plató de televisión. Eso sí, tiene que seguir con mucho cuidado, ya que hace unos días se sometió a un injerto de pelo. Un nuevo look que pasea por las playas de no sabemos qué destino.

El colaborador de ‘Sálvame’ está disfrutando de la playa

«Summer holidays» [«Vacaciones de verano»], ha escrito junto a una foto en la que lo vemos sobre una roca mientras mira el mar. Por ahora prefiere no bañarse y luce ropa de calle: unas bermudas blancas, una camisa azul marino y unas deportivas. El hecho de no bañarse puede ser por culpa del injerto al que se sometió hace unos días para ponerse pelo.

De hecho, luce un nuevo look desde hace varios días. Ya después de haberse quitado vendaje, vemos a un Kiko Hernández con el pelo mucho más corto de como lo vemos normalmente en el plató de su programa. Tiene que tener cuidado y seguir con las curas ahora que la intervención es reciente.

Este es el pelo que lucía antes del injerto

El colaborador de ‘Sálvame’ ha aprovechado sus vacaciones de verano para hacer algo que siempre había querido hacer. Lo primero que ha hecho es acudir a un centro especializado en injertos de pelo para hacerse uno. Fue el pasado 5 de agosto cuando Kiko Hernández acudió a esta clínica para someterse a un injerto de pelo, tal y como publicó Diez Minutos. Llegó alrededor de las nueve de la mañana y la operación duró unas ocho horas.

Después de este tiempo, Kiko abandonó la clínica con su propio pie, aunque prefirió coger un taxi de vuelta a casa para evitar tener que conducir. Tuvo que llevar un vendaje para proteger las heridas durante un tiempo y ahora estará inmerso en un tratamiento para evitar la infección o la inflamación, lo que provoca mucho dolor.

Se ha hecho también un tatuaje

Parece que los 45 años están siendo clave para someterse a intervenciones de estética y también para hacerse tatuajes. Y es que hace unas semanas se hacía su primer dibujo en la piel. Lo que se ha grabado para siempre en la piel no es otra cosa que las iniciales del nombre de sus hijas, Abril y Jimena. La foto de su muñeca, con su «primer y único tatuaje», no da lugar a dudas. El madrileño ha querido llevar para siempre las letras con las que comienzan los nombres de sus pequeñas, que son lo más importante de su vida. Las gemelas ya tienen cincoaños y nacieron en el año 2017, tras ser concebidas mediante gestación subrogada después de muchos intentos del colaborador de ser padre.