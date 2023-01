Este jueves 19 de enero es un día muy especial para Kiko Hernández. Sus mellizas, Jimena y Abril, celebran una nueva vuelta al sol y cumplen ya seis años. Ha sido el propio colaborador el que ha querido compartir la noticia en directo desde su sillón en el plató de ‘Sálvame‘. A pesar de que no es muy dado a mostrar su lado más íntimo en la pequeña pantalla, hoy es un día tan especial, por lo que ha querido hacer una excepción y felicitar ante miles de espectadores el cumpleaños a sus pequeñas. Mientras gran parte del plató del programa está pendiente de la relación entre Gustavo, la mano derecha de María Teresa Campos al que se le considera el «topo» de la familia, con el clan Campos, Kiko Hernández está de celebración.

«Hoy mis dos princesas cumplen seis añazos. Seis, seis, seis», decía visiblemente emocionado entre gritos. «No sabéis lo guapas que están», respondía Jorge Javier Vázquez mientras que el plató se rompía entre aplausos. «¿A qué sí?», contestaba el orgulloso papá que no podía esconder la emoción de que sus pequeñas ya cumplan seis años. «Les hizo mucha ilusión verte. Es un momento que se me va a quedar aquí (señalándose al corazón)», añadía con una sonrisa de oreja a oreja. «Son preciosas. Yo no he visto niñas tan guapas», comentaba Jorge Javier mientras que el resto de colaboradores felicitaban a Hernández.

Kiko Hernández no ha podido tomarse el día libre por el cumpleaños de sus hijas

A pesar de que Kiko Hernández ha tenido que acudir a su puesto de trabajo el día del cumpleaños de sus mellizas, no dudamos en que nada más terminar el programa se trasladará a casa para soplar las velas con las pequeñas. Para él, la llegada de sus pequeñas supuso una gran alegría y, a día de hoy, son el motor de su vida.

Hay que recordad que las niñas nacieron en el año 2017 en Estados Unidos a través de gestación subrogada. Dos años después, en 2019, Kiko Hernández quiso proteger la intimidad de sus hijas emitiendo un comunicado a través de su equipo legal: «Las dos hijas, menores de edad, tienen el mismo grado de protección que cualquier otro menor, independientemente que su padre sea una persona conocida en los medios, por su trayectoria profesional», rezaba este escrito.