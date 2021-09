El colaborador de ‘Sálvame’ se reencontró con Terelu Campos este martes y el desplante que le hizo esta ha servido para que el colaborador estalle enfadado. ¿Qué ha dicho Kiko Hernández que ha obligado a Jorge Javier Vázquez a pararle los pies?

Kiko Hernández vivió este pasado martes uno de los momentos más tensos desde que trabaja en televisión. El colaborador de ‘Sálvame’ se reencontraba con Terelu Campos en el plató de ‘Secret Story’, según él, sin saber que esto se iba a producir. Un día después, Kiko ha mostrado su enfado en ‘Sálvame’ tras lo que vivió. Y no ha dudado en hacer un repaso a la hija de María Teresa Campos tras el desplante que le hizo.

El colaborador de ‘Sálvame’ ha querido dejar claro que él pensaba que no se iba a reencontrar con ella. «Estoy cansado de ella, me fui del plató por tu madre. Ahora me voy a despachar a gusto. No voy a lamer más culos, no puedo más. Yo no sabía que de aquí me iba a ir a verte», ha empezado diciendo muy enfadado Kiko Hernández. Pero no ha sido las únicas palabras que ha querido dedicarle a Terelu.

En algún momento, incluso, Jorge Javier Vázquez le ha tenido que parar los pies para que no siguiera diciendo ciertas declaraciones: «No sé cómo actuar contigo, me he arrodillado, te he pedido perdón, estoy bien con tu madre, me he ido a comer con ella, me he reconciliado con tu hermana. ¿Qué más quieres, que te lema el culo? ¿Qué he hecho yo para que me echen de un plató? Yo no he dicho nada malo de ti ahora. ¿Te fastidia que me lleve bien con tu madre y tu hermana?», ha continuado diciendo.

Kiko Hernández estalla contra Terelu Campos tras su desplante

Y la bomba ha llegado cuando ha lanzado una frase con rotundidad. Y es que asegura: «Que no te trago ni a ti ni a tu hija, sí. Carmen Borrego tiene 100.000 veces más humildad que tú. Lo que no soportas es que esté trabajando aquí, que esté feliz, que me lleve bien con tu madre. A partir de ahora no le paso ni una. Se acabó, no te puedo ni ver. Un desplante como el que me hiciste ayer… No la trago desde lo que ocurrió ayer con ella».

Un desplante en toda regla

Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández acompañaron este martes a Carlos Sobera al plató de ‘Secret Story’ y el presentador aprovechaba para presentar a Terelu Campos a Kiko. «Terelu, ¿te puedo presentar a Kiko?», empezaba diciendo Jorge Javier. Terelu le contestaba muy seria: «Lo conozco muy bien». Era la primera vez que los colaboradores se veían las caras en un plató de televisión tras multitud de acusaciones que se han hecho en diferentes programas. La tensión era palpable. «Tienes una paciencia…», decía Jorge Javier, intentando calmar los ánimos, a sabiendas de que la tensión era evidente. Aún así, no lo ha conseguido y ha optado por tomar una decisión drática.

«¿Quieres que me lleve a Kiko de plató? ¡Me lo llevo!», decía con decisión Jorge Javier. Sin embargo, Kiko no iba a dejar que ese momento se produjera: «Pues tampoco lo entiendo… Estos ataques de dignidad. Que hemos estado trabajando nueve años juntos. El que se va soy yo. ¡Que se quede la digna! Estoy mucho mejor trabajando con Carmen Borrego.

La opinión de Carmen Borrego sobre la reacción de su hermana

Carmen Borrego, que se encontraba este miércoles en el plató de ‘Sálvame’, ha dado la razón a Kiko Hernández al no entender la reacción de su hermana: «Creo que ella se lo tendría que haber tomado con humor. Creo que Kiko no fue con la intención de molestarle. Volverán a tener una buena relación, lo sé. Creo que se pone tensa, nerviosa. No debería darle importancia. Debería de haberle quitado hierro al asunto. No cuesta saludar a un compañero. Hubiera quedado mejor si lo hubiera saludado».