Aunque intenta ser discreto en todo lo referente a lo personal, Kiko Hernández ha hecho una excepción en esta ocasión. El colaborador de ‘Sálvame’ se ha abierto en canal y se ha sincerado con sus seguidores en redes. Ha anunciado la reciente muerte de su abuela y lo ha hecho a través de un sentido post. También ha querido compartir el homenaje que tiene preparado para ella: actuar ante los vecinos del pueblo en el que residía. «Te quiero abuela Teresa, te querré toda la vida», ha reconocido.

Kiko Hernández ha recordado cómo el pasado 26 de marzo tenía una cita en la localidad soriana de Almazán para interpretar su obra de teatro ‘Distinto’ -con la que ha debutado como actor-. Un compromiso que no pudo cumplir, muy a su pesar, porque contrajo el coronavirus. No se trataba de una función más, había organizado la cita con mucho mimo. Y es que deseaba actuar delante de su abuela, de 91 años, porque a ella le hacía especial ilusión poder estar en el patio de butacas disfrutando de su nieto. «Quería ver la obra, me lo pedía cada vez que hablábamos», ha contado.

El tierno mensaje de Kiko Hernández

El colaborador ha reconocido que movió «cielo y tierra» para conseguir que la obra de teatro llegara a la localidad soriana, un pueblo que tiene poco más de 5.000 habitantes. No solo habló con el productor, también lo hizo con el alcalde y finalmente consiguió su objetivo. «Pero, lo que es la vida… no llegué a tiempo», ha afirmado con evidente desazón . «Ella se marchó», ha señalado con mucho dolor.

Sin embargo, Kiko Hernández volverá subirse a las tablas este mismo domingo y protagonizará una de las funciones más especiales de su vida. No solo dará lo máximo de sí mismo ante un público especial, los vecinos de su abuela, también rendirá tributo a una persona importante de su vida. «Mañana el homenaje es para ti», ha afirmado. Este sentido post concluía con las siguientes palabras: «Te quiero abuela Teresa, te querré toda la vida. Siempre. Kiko, tu nieto».

El mensaje pronto ha recibido muchas muestras de cariño. Desde personas anónimas a rostros conocidos, todo han querido darle sus condolencias por esta pérdida. Entre ellos, la presentadora Nuria Marín, quien añadía el emoticono de un corazón, o el reportero Omar Suárez. Desde el Instagram oficial de la obra de teatro, añadían un bonito mensaje en el que dejan patente la importancia de esta última función. «Hay que ser muy grande para llevar una obra de teatro al pueblo de tu abuela para que ella pueda disfrutarte, eso muestra tu grandeza. Qué orgullosa estará Teresa de su querido niño, de su nieto… para el resto, Kiko Hernández».

