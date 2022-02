Este martes, SEMANA publicaba unas informaciones que no le habrían sentado nada bien a Kiko Hernández. Y es que según pudo saber este medio en exclusiva, la aventura profesional del colaborador de televisión con las aceitunas se ha truncado. Nos referíamos al proyecto de alimentación que él llamaba ‘chupadedos’ y que ahora ha desaparecido, aunque él confiaba ciegamente en que funcionaría. Estas aceitunas, que se podían comprar a través de una tienda online, ya no están disponibles. Este medio manejaba la información de que esta aventura se había truncado, por lo que intentamos acceder a su página web, que ya no está disponible. Además, también las redes sociales de la marca llevan tiempo sin actualizarse. ¿Qué ha pasado? Kiko Hernández da su versión, que es perfectamente válida a la información que nosotros manejábamos.

Kiko Hernández confiesa que ha terminado su aventura profesional con las aceitunas

Desde ‘Sálvame’, Kiko Hernández hablaba de la información que SEMANA publicaba en exclusiva hace unas horas. Y aunque en un principio ha querido desmentir nuestra información, es cierto que lo que él ha contado encajaba perfectamente con la información que nosotros hemos aportado a nuestros lectores. Kiko asegura que esta aventura profesional había llegado a su fin porque tenía un contrato de seis meses, que terminó el pasado mes de diciembre. Un contrato que no se ha renovado a pesar de que él asegura que ha sido todo un éxito y que ha sido decisión de él no continuar como imagen de estas aceitunas. “Es un producto que solo se vendía por internet, el contrato terminaba en diciembre y yo ya ni aceitunas ni nada”, ha dicho.

El colaborador ha querido dejar claro que él solo era imagen de las aceitunas y no se encargaba ni de la distribución ni de nada que tuviera que estar relacionado con ellas, más allá de promocionarla a través de las redes. “Yo solo era imagen y punto, no tenía nada que ver con la distribución, y cuando se acaba el contrato, se acaba la venta porque era un producto para navidades”, ha dicho Kiko. Un trabajo que él mismo asegura que no le ha merecido la pena, ya que era un producto únicamente que se iba a vender a través de una tienda online y no ha salido a la venta en tiendas físicas ni supermercados.

Kiko asegura que no le habría merecido la pena promocionar el producto para una venta únicamente online

“No era cuestión de ganar o no dinero. A mí me parece que estar todo el día promocionando unas aceitunas para que solo se vendan en internet… a mi me dijeron que era para internet y para tiendas y cuando me entero de que las tiendas no les interesan porque solo les interesa la venta por internet, que en internet se han forrado con la cantidad de botes que se han vendido, a mí no me interesa seguir promocionando unas aceitunas para internet”, ha explicado. “Era para seis meses y a mí no me ha compensado seguir promocionando este producto para solo su venta en internet”, zanjaba Kiko Hernández. Una información que encajaba perfectamente con la aportada por la revista SEMANA en la que hablamos de que se ha echado el cierre a este negocio, que meses atrás promocionaba con mucho cariño.

«Salir de ‘Sálvame’ y cerrar y firmar mi próximo proyecto laboral…Muchísima ilusión y ganas de empezar ya. Muy pronto os cuento más», decía el pasado mes de septiembre. Sin embargo, parece ser que el proyecto no ha sido tal y como él esperaba, por lo que ha decidido no continuar en el mismo. Ahora mismo está centrado en su faceta como colaborador en ‘Sálvame’ y en su obra de teatro, ‘Distinto’, que está teniendo una gran acogida por los seguidores del colaborador.

Hace unos días debutó con su obra de teatro, ‘Distinto’

Fue este viernes 11 de febrero cuando Kiko Hernández debutaba en el teatro con una doble función. El director de la obra, Juan Andrés Arraque, está muy satisfecho con todo lo logrado por Kiko Hernández. «Tiene muchas ganas. Se está esforzando. Se está dejando la piel y es un tío muy muy muy responsable. La gente no lo conoce de verdad. Es un tío muy trabajador», comentó sobre Kiko Hernández a SEMANA. Este nuevo trabajo llega para Kiko en uno de sus años más difíciles, así lo demuestra la pérdida de dos grandes amigas: Mila Ximénez y Begoña Sierra, la dueña del Bingo las Vegas. En cuestión de 5 meses tuvo que despedirse de dos de sus íntimas, por lo que, quién sabe, si se lo dedicará a ambas.