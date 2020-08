Una de sus intervenciones más recientes fue un Lipo Vaser o liposucción de alta definición. «Es una técnica que permite extraer los cúmulos de grasa que tengas”, ha explicado el joven. «Yo siempre he tenido buen el abdomen. Lo que pasa es que en los últimos dos años me he dejado mucho, en comparación a como estaba yo, y se me ha quedado en la parte inferior una capa de grasa que no consigo bajar ni aunque baje de peso y me quede delgado. Se me ha quedado ahí la grasa pillada», ha reconocido. Aquella intervención se la hizo en mayo, pero no en la clínica de Barber.