Kiki Morente parece que lo ha conseguido todo este 2021. No sabemos a ciencia cierta qué deseos tenía solicitados para el año que estamos a punto de cerrar, pero el balance no podría ser más positivo, pues cierra el año con un nuevo amor, con Sara Carbonero como dueña de su corazón, así como con un nuevo disco en el mercado, conciertos con el cartel de ‘completo’ a pesar de la delicada situación de la pandemia del coronavirus, y con salud para poder disfrutar de estos éxitos como se merece. No obstante, siempre podemos pedir más y es que ahí ya estará el destino para decidir si nos ofrece lo que deseamos o nos toca esperar un año más.

Vídeo: Europa Press

Sea como fuere, Kiki Morente no ha tenido reparos en confesarnos qué es lo que quiere para este 2022 no solo para él, sino también para todo el mundo, al entender que él está siendo un afortunado por tener amor, dinero y salud y no poder quejarse con el balance del 2021, aunque no duda en subir la apuesta: “Esperemos que este año sea mejor aún”, asegura. Pero llega el momento de hacer la lista de deseos y el cantante quiere “amor y alegría para todo el mundo. Mucha paz, mucho amor, mucha alegría para mí y para vosotros”. El artista tiene buenos deseos para todos, pero no se olvida de sí mismo y aunque ya tiene el amor de Sara Carbonero, como así publicó SEMANA en exclusiva, no quiere que le falte en 2022, de ahí que recalque que en este próximo año que el amor siga llenando sus días de felicidad y, a poder ser, que sea Sara Carbonero la afortunada en compartir este sentimiento con él.

Kiki Morente ha confesado cómo han sido las primeras celebraciones navideñas en la familia Morente, en la que seguramente no ha faltado el cante, al tener entre sus miembros a grandes artistas de renombre en nuestro país. Las veladas no podrían estar mejor amenizadas y más ahora que Sara Carbonero ha entrado a la familia para ayudarles a llenar de amor a Kiki, aunque este año han considerado apresurado celebrar con la periodista estas fechas. La Nochebuena y la Navidad en casa del artista se vivió “con mucho cuidado con esto del covid y una Navidad en familia, gracias a Dios”.

Vea el vídeo para conocer qué más nos cuenta Kiki Morente, cómo explica sus deseos para el 2022, cómo está disfrutando de las Navidades y cómo afronta las necesarias preguntas sobre Sara Carbonero. ¡Dale al play!

