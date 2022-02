«Solo faltaría», dice Terelu Campos cuando le hablan de su presencia en la celebración del cumpleaños de Kike Calleja, reportero de ‘Sálvame’, que tuvo lugar este pasado martes en Madrid. La presentadora de ‘Lemon Tea’ dice en tono de broma que le ha costado mucho que Kike cumpla 40 años, una edad a la que hay que dar la bienvenida por todo lo alto y rodeado de familiares y amigos.

Junto a ellos estaba Raquel Abad, la prometida de Kike. Ambos celebrarán su boda en apenas cinco meses, pero hasta que llegue ese momento, la pareja sigue celebrando las fechas claves de su calendario. Terelu ha demostrado lo bien que se lleva con ella posando juntos para los medios de comunicación en esta fiesta de cumpleaños.

«Yo solo te digo que somos familia», dice Kike mientras habla con la reportera entre su novia y Terelu. «Yo creo que, cuando uno quiere mucho, y eso es algo tan bonito que nos permite la vida, hay que disfrutarlo y exprimirlo», dice la colaboradora de televisión. Y es que no duda en valorar la amistad que tiene con el reportero de ‘Sálvame’.

Solo quiere disfrutar al máximo de sus amigos, que son lo mejor que tiene. Asegura sentirse muy afortunada por las personas que le rodean y que forman su segunda familia: «Pero yo siempre me he sentido muy afortunada con mis amigos. Siempre digo que tengo una familia maravillosa, pero tengo una familia que he elegido y me han elegido, que es mi mayor patrimonio».

También ha estado junto a Kike la hija de Terelu, Alejandra Rubio, que aunque no se encontraba bien, ha querido estar junto al reportero en este día tan especial para él. «Estaba un poco pachucha del estómago», ha comentado su madre. Aún así, Kike se mostraba agradecido: «Yo estoy súper agradecido porque no se encontraba bien la pobre y ha hecho el esfuerzo de venir. Yo feliz. Además, es que no me lo esperaba», dice orgulloso por la fiesta sorpresa que le han organizado.

La que no ha podido asistir a este evento ha sido María Teresa Campos, que se lleva muy bien con el reportero. Terelu Campos ha agradecido que le pregunten por la ausencia de María Teresa Campos y asegura que su madre ya no sale por la noche pero que se encuentra bien de salud: «Mamá ya no sale por la noche ni nada. Mientras esté bien de salud, es lo más importante».

Con ganas de que Rocío Carrasco vuelva a hablar en su docuserie

Por su parte, Terelu Campos ha querido dedicar unas palabras a su gran amiga, Rocío Carrasco, cuya relación con Gloria Camila sigue estando en el mismo punto. De esto habla precisamente la colaboradora de televisión, que asegura que aunque parecía que no, todo está igual: «Espero que Rocío, el próximo viernes, aclare cosas. Pero sobre todo, yo estoy esperando la docuserie. Yo no sé lo que ha contado Rocío en la docuserie. Si pensáis que lo sé, os prometo que no tengo ni idea y la espero como todo el mundo. Si esperáis una Rocío vengativa, creo que no. En eso no conocéis a Rocío, Rocío no es una mujer vengativa. Lo que pasa que cuando uno coge la carrerilla de desahogarse, necesita hacerlo al completo. Porque, al final, te quedas medio frustrada si no lo haces al completo. Hay una parte de ti que se queda dentro. Espero que las cosas se queden claras y no en perjuicio de nadie, sino en beneficio de la verdad», reconoce esperanzada.