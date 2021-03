Karelys Rodríguez no soporta ver imágenes de Cayetano Rivera y Eva González felices, porque considera que no se muestra la verdad. Sus palabras son muy duras. Vea el vídeo

Dicen que después de la tempestad llega la calma, pero a veces después de las fuertes tormentas el cielo sigue encapotada y amenaza con descargar su furia sin precisar cuándo. Karelys Rodríguez podría considerarse esa tormenta que amenaza con arruinarle la fiesta a Cayetano Rivera y Eva González, quienes están disfrutando de la vida ajenos a sus intenciones. Parece que a la abogada y colaboradora de ‘Viva la Vida’ no se alegra mucho de ver al torero y la presentadora haciendo alarde del buen momento personal y sentimental por el que atraviesan. Así lo han hecho en una escapada a Baqueira, donde la pareja ha dejado constancia de lo felices que son, con escenas tan divertidas como del diestro con su chica a cuestas mientras esquía ladera abajo con increíble habilidad.

Vídeo: Europa Press

Estas imágenes de felicidad, que llevó en exclusiva la revista SEMANA en su número anterior, no han sido bien recibidas por parte de Karelys Rodríguez. La joven ha sido preguntada por estas imágenes en la que Cayetano Rivera y Eva González presumen de relación idílica y su respuesta, como ya es costumbre, no viene a apaciguar las aguas o a desearles la felicidad y el éxito en sus vidas, sino a dejar minas que puedan estallar y reavivar la guerra. “Durante 8 años de mi vida he estado viendo eso y mientras tanto yo estaba viviendo una historia de la que nadie tenía ni idea. Entonces qué crees que voy a opinar ahora mismo de si están felices o no. Con eso te lo digo todo”, desliza Karelys Rodríguez, que vuelve a poner sobre la mesa la supuesta relación que dice haber mantenido con el torero durante años.

Pero los dardos e indirectas de Karelys Rodríguez no terminan aquí y es que la abogada tiene mucha artillería lista para usar cuando se trata de hablar sobre Cayetano Rivera y Eva González. Pone en duda que sean una pareja tan perfecta como se muestran en las redes sociales y en los momentos de su ocio que terminan por llegar a los medios de comunicación. Para ella esto podría ser más un artificio que una realidad. Vea el vídeo para conocer su dura opinión al respecto y cómo aprovecha la ocasión para mandarle un recado envenenado al diestro y su esposa.

Puedes ver el vídeo de Cayetano Rivera esquiando con Eva González a caballito aquí, aunque a Karelys Rodríguez no le haya gustado nada ver a la pareja tan unida:

Vídeo: Instagram