Han pasado ya 25 días desde que el clan Pantoja diera un último adiós a Bernardo Pantoja, su viuda ha organizado una misa en memoria de su marido. El funeral se celebra este 20 de diciembre a las 20 horas en la parroquia de San Gonzalo de Triana, en Sevilla. A este sepelio no han sido invitados ni Anabel Pantoja, ni Isabel Pantoja, ni tampoco otros miembros de la familia, como Kiko Rivera o Isa Pantoja. Para el entorno del sevillano, esta misa «es un pulso» a sus familiares. Y es que ni se les ha llamado ni se les espera.

“Si los Pantoja no vienen, quedan en una posición fea, más los que viven en Sevilla como Kiko Rivera», ha explicado el reportero de ‘Sálvame’ José Antonio León. Este ha revelado que la japonesa ha pegado carteles en los lugares a los que solía acudir su marido. Su intención es que que acudan todos aquellos que no pudieron ir al tanatorio a despedirse puedan congregarse en una iglesia de Triana. Para su viuda es importante que este día la acompañen todos aquellos que formaron parte de la vida de Bernardo Pantoja, especialmente aquellos que no estuvieron en el tanatorio, bien porque no pudieron asistir o porque no les dejaron entrar.

Tal y como están las cosas, parece claro que esta misa funeral no es una misa de difuntos “normal”. Se trata de una misa en honor a Bernardo Pantoja con quienes no forman parte de su familia. Junco quiere que este martes la acompañen todos aquellos que formaron parte de su vida, en especial, aquellos que no estuvieron en el tanatorio, bien porque no pudieron o bien porque no les dejaron entrar. Según han contado en ‘Sálvame’, Junco se encuentra “un poquito mal” y “triste”, ya que aún se siente abrumada por los recuerdos.

Mientras todo esto sucede, Anabel Pantoja sigue adelante con sus planes, como salir con su novio Yulen Pereira. La pareja ha sido vista en el cine. Ajenos al funeral por Bernardo Pantoja que tiene lugar en Sevilla, han optado por relajarse y desconectar un poco delante de la gran pantalla.