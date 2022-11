Bernardo Pantoja ha fallecido en la mañana de este viernes 25 de noviembre. La muerte del padre de Anabel Pantoja deja un gran vacío en su familia, quienes sabían que su últimos aliento estaban cerca. De hecho, hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde estaba ingresado se han acercado su hija Anabel y su hermana Isabel Pantoja, que no se separan de ella. Quien también ha sido vista en las inmediaciones de la clínica es Junco, la pareja da Bernardo que tanto le adoraba. Una mujer de origen japonés que fue bailaora y que ha vivido en silencio la enfermedad de Bernardo, que tenía una diabetes que en los últimos años se había complicado.

Ha sido precisamente ella quien ha ayudado a Bernardo Pantoja en su día a día. Le apoyaba en su rutina, en sus visitas al médico y le hacía una gran compañía, aunque esto no era lo único que él le agradeció y es que también soportaba un gran peso en lo que respecta a la economía familiar. Mientras él tenía una pequeña pensión, Junco lograba que gracias a su trabajo no les faltara de nada, al igual que Anabel que desde la sombra ayudaba a su padre en lo que necesitara. Pero, ¿qué más hacía Junco a nivel profesional?

Diseñaba trajes de flamenca y complementos que luego se exportaban a Japón, pues la confección se le ha dado siempre de maravilla. Fue en el año 2018 cuando ella y Bernardo contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia celebrada en el registro del Edificio Viapol (Sevilla). Vestidos de manera muy sencilla, tan solo citaron a un amigo que ejerció como testigo y no acudió ningún familiar, lo que llamó poderosamente la atención. Ni siquiera Anabel.

En las últimas horas Junco y la familia Pantoja vivían sus horas más tensas. No por la muerte de Bernardo Pantoja, que sabían que estaba cerca, sino porque no le dejaban a ella entrar a ver a su marido. Aunque llegó al hospital este jueves acompañada de un amigo, según se reveló en las últimas horas no fueron bienvenidos. Al parecer no le comunicaron la gravedad de la situación y dejaron a un lado a Junco, siendo solo en las últimas horas cuando finalmente pudo reunirse con Bernardo. Además, ahora están enfrentados por el piso en el que vivía Bernardo Pantoja, un inmueble que ahora quieren vender, a pesar de que Junco vive en su interior y que su situación no sería del todo favorable en este momento.

Bernardo Pantoja ha sufrido reiterados ingresos en los últimos meses. Cabe recordar que durante la estancia de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’ el hermano de la tonadillera estuvo hospitalizado al empeorar su salud. Aunque se temió porque Anabel tuviera que abandonar el concurso, finalmente decidieron no comunicarle la noticia y que continuara con normalidad su reality. Seis meses después Bernardo Pantoja ha partido, dejando a todos sus seres queridos desolados.