Julio Iglesias es uno de los cantantes más conocidos en el mundo, pero eso no se traslada a su perfil de Instagram. El que fuera marido de Isabel Preysler cuenta con más de 357.000 seguidores. Su poca actividad en esta plataforma social hace que no pueda presumir de muchos fans, pero ahora ha dado un paso que podría aumentar el número de seguidores.

No suele ser activo y pocas veces comparte publicaciones personales. Sin embargo, ahora ha querido compartir una reflexión para denunciar todas las mentiras que han contado sobre él a lo largo de su vida. Ha sido tras la publicación de un libro que habla del éxito de Julio Iglesias en Estados Unidos durante los 80. Y en su mensaje deja claro que es el momento de escribir su propia biografía.

«Nostalgias. Tantas y tantas mentiras, tantas y tantas especulaciones sobre mi vida, y qué pocos aciertos. Efectivamente hay anécdotas escritas, otras contadas por mí, pero la esencia de la verdad, no la han contado. Es muy complicado que escriban, la relación que tiene mi alma con mi cabeza, desde que tuve uso de razón. Esta es la historia que falta por contar, lo demás son anécdotas muy pequeñas y especulaciones que confunden a la gente», empieza diciendo.

Julio Iglesias anuncia que quiere publicar su autobiografía

Por lo que dice, Julio Iglesias está animado a contar todo sobre su vida en un libro: «Casi cada día, empiezo a escribir, cosas y más cosas de mi vida. Pero siempre me quedo en el camino, en estos últimos años, han salido libros, y pequeñas historias. Que llegan a confundirme hasta a mi. También es cierto que penséis por qué no escribo mi vida yo. No se si es por vergüenza o por miedo, pero debo hacerlo ya. Cuando escribí “UNA LEYENDA”, era yo el pequeño protagonista, pensaba que no me quedaba mucho tiempo de vida. Con el paso del tiempo, entiendo más por qué escribí «LA VIDA SIGUE IGUAL.” Esta canción UNA LEYENDA, está en ese grupo de canciones que las escribía para mi. Mi respeto hacía la buena prensa, siempre existirá, no tengan ninguna duda. Mi abuelo materno era periodista y escritor. Muchas Gracias por tanto», termina diciendo.

Este mensaje lo ha compartido después de que se hayan publicado muchas especulaciones sobre su vida y su estado de salud. De hecho, ha tenido que desmentir en varias ocasiones que esté enfermo. En 2020 tuvo que suspender dos conciertos y tuvo que dar unas declaraciones para aclarar qué había ocurrido: «Había tenido una rotura de la tibia y el peroné, había estado con la pierna arriba dos meses y estaba flacucho, hecho una mierda. Pero se pasó, estoy bien ya, perfectamente bien», declaró. Ahora prefiere dar el paso de contar su vida él mismo y así que se ponga fin a todo lo que se dice de él y que es mentira.

