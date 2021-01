A Isabel Pantoja le crecen los problemas. El mismo día que Mayte Zaldívar se ha lanzado a opinar sobre la guerra entre la cantante y su hijo, Kiko Rivera, su expareja, Julián Muñoz, ha hecho unas declaraciones que no la dejan en muy buen lugar. Hace apenas unas horas, el exalcalde de Marbella perdía los nervios y estallaba ante las cámaras de televisión cuando se le preguntaba por la delicada situación personal y económica de la tonadillera. «Como me sigas ahora te estrello», decía. Su hostilidad ponía de manifiesto cuánto le molesta pronunciarse sobre la mujer que tantos quebraderos de cabeza ha supuesto en su vida.

Sin embargo, poco después de arremeter contra la prensa, Julián Muñoz intervenía en directo en ‘Sálvame’ para pedir disculpas por su comportamiento. Ha reconocido que se ha portado de manera inapropiada y que fue “bastante grosero”. Arrepentido, señalaba: “Quiero pedir disculpas. El gesto obsceno que le hice no venía ni a cuento ni al caso y quiero pedir perdón”.

Además, Julián Muñoz ha querido aclarar ante la polémica sobre sus supuesta vida de lujos. Ha explicado que no vive de alquiler. «Vivo con mi hija Eloísa, no en ninguna zona de lujo de Marbella». A continuación lanzaba un mensaje muy claro. No tiene nada que ver con Isabel Pantoja. «Desde que salí de la casa o incluso antes no tengo ninguna relación de ningún tipo con la señora Isabel Pantoja. Ni de sociedades, ni de administraciones, ni locales, ni basura ni nada de nada. Solo quiero aclarar estas tres cosas. Una: Mis más humildes disculpas. Dos: Vivo en casa de mi hija. Y tres: no tengo nada que ver con Isabel Pantoja, en ningún aspecto. Nada».

Sobre el dinero de Isabel Pantoja: «Ellos sabrán lo que han hecho»

Cuando Carlota Corredera le preguntaba por los problemas de la sevillana con la Agencia Tributaria porque podría tener «cantidades ingentes de dinero fuera de España», el exedil cotnestaba de manera tajante: «Eso es un problema de ella, que lo arregle ella. A mí ni me ocupa ni me preocupa. Ellos sabrán lo que han hecho. Yo no lo sé y no tengo nada que ver».

«No tengo nada que ver con los dineros de Isabel Pantoja», insistía. No le interesa nada de la polémica por su guerra familiar con Kiko Rivera, que solicita a su madre tres millones de euros. Recordaba que tiene problemas de salud y eso limita mucho sus actividades cotidianas. «Físicamente no estoy bien y no me invento ninguna enfermedad. Soy de un riesgo extremo y si salgo, salgo a comprar algo, a tomarme un café o a irme a hacer los trabajos de voluntariado que estoy haciendo para la reparación del daño que pueda haber causado», subrayaba.

«Sigo con las mismas patologías y con mis enfermedades»

“A mí no me soltó la justicia para que me muriera”, insistía el exalcalde añadiendo que asiste a controles médicos mensuales e incluso semanales: “Intento vivir lo máximo posible”. Corredera le preguntaba entonces qué le diría a la gente que está indignada porque salió de prisión por su delicado estado de salud y ahora se le ve con muy buen aspecto y él era claro: “Sigo con las mismas patologías, con mis enfermedades”.