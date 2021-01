Julián Muñoz ha sido preguntado por Isabel Pantoja y Kiko Rivera, pero su reacción ha sido inesperada y ha estallado contra la prensa.

La gestión económica de Isabel Pantoja ha sido puesta en entredicho por su propio hijo, Kiko Rivera. El DJ tiene dudas acerca de la herencia de su padre, Paquirri, así como de Cantora y las hipotecas con las que cuenta, por lo que no ha dejado de soltar bombazos desde hace varias semanas. Los últimos en ser preguntados acerca de esta guerra tan mediática han sido dos personas del pasado de la artista: Julián Muñoz, su expareja, y Mayte Zaldívar. Sin embargo, sus reacciones han sido dispares. Mientras Mayte ha atendido amablemente a la prensa y ha dado grandes titulares, Julián se ha mostrado indignado y se ha encarado contra los reporteros que le preguntaban sobre la cantante. Más enfadado que nunca ha llegado a advertir a los periodistas e incluso ha amenazado con llamar a las autoridades: «No me toques más los huevos. No me sigas más que llamo a la Guardia Civil». El ex alcalde de Marbella se eriza cuando escucha el nombre de su ex y mucho menos quiere dar declaraciones sobre todo lo que está sucediendo.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que el reportero se dirige a él con tranquilidad y sosiego, Julián Muñoz no consiente que se le plantee ninguna pregunta sobre ella, ni sobre nada. Así lo refleja su actitud ante las cámaras, pues en cuestión de segundos el que fuera político estalla y pierde los nervios: «Como me sigas te estrello». «Para que me critiquéis y me pongáis a parir. Que me toques los cojones, ahora decís que tengo mal carácter, Me tocas los cojones. A mamarla», continúa. Una reacción inesperada que ha dejado boquiabierto a muchos y que podrás ver íntegramente en los vídeos que te ofrecemos en esta noticia. Si bien Isabel Pantoja permanece en silencio y apenas da señales de cómo se encuentra, poco a poco se van conociendo sus planes.

Vídeo: Europa Press

Cansada de todo lo que se está diciendo de ella, Isabel Pantoja podría hacer las maletas y dejar atrás su vida en España. Son pocos los motivos que le atan ya a su país natal, por lo que, según se ha publicado, México o Miami podrían ser los destinos escogidos por la artista. Una situación que le ha llevado a poner en venta sus propiedades, entre ellas, el espectacular ático que posee en Fuengirola y cuyo precio ha rebajado de manera considerable. De casi 900.000 euros ha pasado a costar 700.000, un recorte de 300.000 que no hace pensar si no que Isabel tiene premura por vender.

Vídeo: Europa Press

Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, Hacienda ha abierto una investigación contra ella tras las últimas revelaciones de su hijo Kiko. Ha revisado los últimos ejercicios fiscales de la artista en busca de las irregularidades de las que tanto ha hablado el DJ en los platós, pistas que han hecho saltar la liebre acerca de qué ha hecho a nivel económico durante su vida y qué ha declarado.