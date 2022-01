Julián Contreras Jr. parece haber empezado el 2022 con buen pie. El hijo de Carmina Ordóñez optó hace un tiempo en mantenerse en un discreto segundo plano, sobre todo cuando sus problemas económicos, con deshaucio incluido, se convirtió en tema de actualidad en la prensa del corazón. Después de pasarlo mal, Julián encontró trabajo en el bingo Copacabana en noviembre de 2018.

Ahora, unos días después de dar la bienvenida a un nuevo año, Julián Contreras ha querido anunciar que empieza una nueva etapa. Ha decidido dejar su trabajo. «Ya sabéis lo de las puertas y las ventanas… Os quiero contar que he terminado mi aventura en el bingo. Han sido unos años de gran aprendizaje, los cuales he podido compartir con buenos compañeros, que han terminado siendo grandes amigos», empieza diciendo emocionado.

Ahora termina una etapa que le ha dado muchas alegrías: «Un interludio en mi vida que llega a su fin». Además, explica los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Y es que tiene en mente empezar con otros proyectos que le hacen especial ilusión. Y ahora parece haber encontrado el momento de llevarlos a cabo.

Julián Contreras Jr. inicia una nueva etapa con proyectos nuevos

«Quiero retomar aquellos proyectos que me dan vida y me entusiasman a cada segundo. Y, por supuesto, continuar con la promoción de mi último libro mientras escribo el siguiente… No creeríais que lo dejaría así. Ya sabéis la puerta que se cierra… ¿Cuál será la ventana? Os quiero», termina diciendo en un Stories que cierra con un emoticono en forma de corazón.

De esta forma, Julián Contreras deja el trabajo fijo que tenía para seguir cumpliendo sueños. Y es que los proyectos que dejó de lado para trabajar y encontrar estabilidad económica ahora los vuelve a retomar. Es lo que realmente le hace feliz y este 2022 ha sido el año que ha elegido para llevarlos a cabo. Todo hace indicar que cuando tenga noticias frescas lo hará saber a través de sus redes sociales, donde últimamente estaba menos activo.

¿Qué relación tiene con sus hermanos?

A pesar de que ha habido tiempos en los que Julián y sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, no tenían nada de relación, parece que las aguas han vuelto a su cauce. Al menos así lo dijo el pasado mes de septiembre, cuando acudió por última vez a un evento público. Julián Contreras se sinceró sobre la relación con sus hermanos: «Está bien, el paso del tiempo es lo que tiene, las cosas o las arregla o las da por imposible. En este caso estamos todos bien que es lo importante. Es lo que tiene que ser, cuando nace y cuando toca, no hay que seguir protocolos. Todo para adelante que es lo importante», aseguraba.