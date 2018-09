Julián Contreras Jr. busca piso en Instagram tras su desahucio

Esta noticia llegó después de que se confirmara su presencia como colaborador del programa ‘Corazón’ de TVE. Ahora, sus ingresos se verán incrementados, por lo que Julián pretende empezar una nueva vida en un piso de alquiler en Madrid. ¿Conseguirá que sus seguidores le ayuden a encontrar un nuevo hogar?

Tras conocerse la desagradable noticia del desahucio, Julián trató de mantenerse en un segundo plano para evitar ser preguntado. Sin embargo, el interés de la prensa le llevó a coincidir con algunas cámaras en una de las salidas de su casa. Allí, Julián no pudo evitar las preguntas y contestó de esta forma:

No lo sé. Lo que es una situación desagradable porque no hay hueco a la verdad y a la explicación.

Entonces lo estás aclarando…

No, no, no. Mi situación nunca la he ocultado. Insisto, no quiero decir más. Estoy bastante molesto, por utilizar un término amable, indignado también valdría.