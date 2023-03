Julián Contreras, en un momento delicado, solicita ayuda económica

Julián Contreras no atraviesa su mejor momento: "No tengo problema en contaros esto y pediros ayuda para quien quiera colaborar".

Julián Contreras Jr. se está sincerando a través de las redes sociales donde acerca a sus seguidores su día a día. El hijo de la recordada Carmen Ordóñez ha solicitado ayuda económica para su gato. "En estos momentos necesito pedirte un compromiso mayor y no por mí, sino por Elliott", ha asegurado.

El objetivo de esta colecta es colaborar con el costoso tratamiento veterinario de su mascota. "Elliot, mi gatito, al cual amo con locura, está muy malito. Me queda por delante un proceso complicado y una cirugía compleja", explicaba en un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram. También añadía que estaba atravesando una "situación delicada" y que en un "ataque de desesperación, a veces, el día se pone muy oscuro y no sabes muy bien cómo reaccionar". El primer mensaje que publicó sobre el tema despertó muchos comentarios por parte de sus fans. "Fue increíble la reacción masiva. Se me juntó una cantidad de mensajes que sigo contestando porque en el momento me fue imposible atenderlos todos. Es maravilloso cuando eso ocurre porque te das cuenta que no estás solo. Estás rodeado de personas que están pendientes de ti".

Julián Contreras pide colaboración

El escritor ha reconocido que no siente ningún reparo por explicar este problema públicamente e, incluso, se ha pronunciado ante las críticas de algunos seguidores. "Yo, a diferencia de mucha gente, no oculto mi situación, tampoco mis circunstancias. Quien quiera ayudar, yo con toda mi voluntad se lo agradezco". Asimismo incluye en su perfil una cuenta de PayPal donde se puede hacer una donación y un número de teléfono móvil para realizar bizum. "Tengo diferentes maneras para quienes quieran colaborar y ayudarme en este sentido. Estaré enormemente agradecido", ha subrayado. Este post ha recibido un aluvión de reacciones y son muchos los que le dicen que todo irá bien. "Mucho ánimo Julian! Los animales son tan fuertes que nos sorprenden! Seguro que sale todo bien para el pequeño. Le mando mucho amor a Elliot", señalaba una seguidora. Mientras que otra recalcaba lo siguiente: "Sé lo mal que se pasa, mucho ánimo y fuerzas. Ojalá se solucione pronto y se recupere muy pronto".

Durante esta última etapa, Elliot ha sido fundamental para Julián Contreras. "Mi pequeño extraterrestre me salvó la vida antes de cambiármela para siempre, de una manera que nunca imaginé. Y vivo en simbiosis con él de una manera mágica. Si van a darte un lametón, ¡asegúrate que sea con tanto amor!", subrayaba.