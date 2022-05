Julián Contreras Jr. lleva tiempo sin querer aparecer en eventos públicos. Sin embargo, cuando la ocasión lo merece, allí está. Eso ha hecho este pasado jueves, cuando ha sido invitado a la presentación de un juguete erótico. Y es que la publicación de su libro erótico, Artesanales, le ha permitido ser invitado a este tipo de actos. Como no podía ser de otra manera, allí ha hablado de su libro, con el que triunfa, y de otras muchas cosas más. Una de ellas ha sido de sus hermanos, Cayetano Rivera y Fran Rivera, con los que no tiene relación.

Julián Contreras está triunfando con su libro erótico, ‘Artesanales’

En casa una de sus apariciones públicas, Julián tiene que lidiar con preguntas sobre cómo se encuentra la relación con sus hermanos. «Ya tenemos que asumir que somos adultos, personas mayores, unos más que otros, y que esto no es una cosa que se pueda considerar una riña entre hermanos. Tenemos que atender que somos adultos y que no tenemos relación», ha comentado rotundo a El Español.

No duda en confesar que entre los hermanos ya no hay nada: «No es una cosa que esté sujeto a polémica, no hay dardos. Se ha diluido, no queda ya. No tengo relación, pero si entran ahora mismo por la puerta, yo los abrazo con total cariño. Eso sí, no tengo relación de ‘hola, ¿qué tal?», termina diciendo sobre esta polémica que lleva años persiguiéndole.

Los hermanos no tienen ningún tipo de relación: «No queda nada»

Parece que ya no los considera su familia. Así de claro lo ha dejado en esta entrevista que ha cedido al medio anteriormente citado. Para Julián Contreras Jr., hay dos tipos de familia, la que se tiene desde que se nace y la que va siendo tuya a lo largo de tu vida. «Yo me llevo muy bien con muchos miembros de mi familia y con otros, no tengo relación. Lo que creo que es un error es, por el hecho de ser familia, no tener capacidad de cortar ese vínculo. Si nos empeñamos en relacionarnos, hay una gran toxicidad», reconoce.

Esto lleva a pensar que el verdadero motivo que lo ha separado de sus hermanos es que entre ellos no había buen rollo. Aunque durante años han tratado de alargar una cosa y de forzar una relación familiar, finalmente han optado por romper lazos y seguir todos caminos separados. Julián Contreras está centrado en su vida y poco a poco va viendo cómo va cogiendo forma. Ahora mismo como escritor, una profesión que le está dando muchas alegrías.