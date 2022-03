Julia Otero recuperó las riendas de su vida a comienzos de enero y regresó a Onda Cero. Retomó su puesto de presentadora al superar el cáncer que le diagnosticaron un año antes, sin embargo, sigue pendiente de los controles que debe realizarse cada tres meses. Entonces, aseguró que no tenía ni una sola célula cancerígena, aunque se mostró muy prudente. Ahora ha vuelto a tener análisis para ver cuál es su estado y las noticias recibidas son excelentes. «Hace semanas que no entro por aquí. Mi control de marzo salió perfecto. Otra meta volante. Tres meses más de salud, radio y vida. Besos a toda la buena gente», ha escrito la locutora de radio.

Será en junio cuando Julia Otero deberá pasar de nuevo su ‘ITV’, fecha en la que de nuevo informará a sus seguidores de cómo está su salud. La periodista se muestra muy positiva tras vencer su batalla más difícil, la del cáncer, tanto es así que siempre que puede recuerda a sus seguidores lo importante que es vivir y aprovechar el día a día. «Cuando se pisa el infierno se aprende rápido a celebrar la vida», dijo hace algún tiempo. Una aplaudida enseñanza que no pasó desapercibida en aquel momento y que para muchos sigue muy presente en sus vidas.

Y qué mejor manera de gritar al mundo que está sana que hacerlo desde su puesto de trabajo, el cual multiplica sus ganas de vivir. La presentadora con una gran sonrisa ha comunicado a sus followers la fantástica noticia, la cual ha sido ovacionada por sus amigos, conocidos y oyentes. Todos deseaban que Julia Otero saliera victoriosa de la enfermedad que padecía, prueba de ello, los comentarios que rezan en este post de Instagram. «Oye, qué alegría tremenda siempre te veo mi Julia. Pilas puestas», dice Rosa López o la periodista y presentadora de informativos, Mónica Carillo, quien le escribe un emoji de corazón, dejando claro que todos se alegran de cada paso que da en su vida.

Los miedos que ha sufrido Julia Otero

En la imagen Julia Otero aparece con una amplia sonrisa, relajada y, sobre todo, cómoda en su ámbito. Con un look informal a la vez que elegante, la comunicadora sigue al pie del cañón, no obstante, en alguna ocasión ha roto su silencio sobre los miedos que le han invadido desde que supo que padecía cáncer. Las malditas seis letras que nadie quiere escuchar y que pararon su vida en seco. «No es el pasado lo que vuelve es la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente. Te pones a pensar en tus hijos, en los nietos que igual no verás, en la casa que estás haciendo en el campo que no estrenarás. Es melancolía del futuro más que del pasado», dijo en ‘El Hormiguero’ ante millones de espectadores a finales de enero.

