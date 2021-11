La discusión que Julia Janeiro y Brayan Mejía protagonizaron en plena calle ha terminado en los juzgados. La hija de Jesulín y María José Campanario ha puesto el asunto en manos de sus abogados, ha aportado un parte de lesiones y ya hay interpuesta una nueva orden de alejamiento, por la que su ex no puede acercarse a ella. Según su entorno la joven está viviendo un auténtico infierno, tanto es así que últimamente no deja de acudir a los juzgados. Si bien hace unos días se la pudo ver junto a su defensa allí, esta semana ha vuelto de nuevo a los juzgados de Getafe, eso sí, sin mediar palabra. La influencer ha reaparecido ante la prensa muy seria y flanqueada por sus abogados, quienes no le han dejado sola ni un instante.

Vídeo: Europa Press

La misma actitud está manteniendo su ex, Brayan, quien se niega a hablar frente a las cámaras, ya que no quiere romper su silencio sobre el problema legal al que se enfrenta. Lo que sí se ha conocido es el temor que tiene Julia Janeiro de estar sola en la capital, de hecho, su madre se ha mudado a Madrid para estar junto a ella y apoyarla en el que es su momento más complicado. El periodista Kike Calleja explicó hace algunos días que vivía atemorizada tras su ruptura: «Ella asegura que su relación ha sido un infierno. Brayan le amenaza con quitarle el gato y hablar en televisión sobre su familia». Tal ha sido el vendaval que incluso no sale de casa, pues se siente perseguida.

Julia Janeiro y Brayan estuvieron más de un año juntos, sin embargo, su historia de amor ha acabado saltando por los aires. De hecho, incluso la propia María José se ha trasladado a la capital para asegurarse de que su hija está bien y de que nada perturbará su calma. Están preocupados por ella y harán todo lo posible porque Julia pueda cerrar pronto este capítulo tan crítico en su vida. De momento, ella está centrada en zanjar esta polémica y continuar con su relación con Álex Balboa, futbolista con el que inició una relación y con el afirma encontrarse feliz.