Julia Janeiro ya conoce a su nuevo hermano. Hace unos días viajaba hasta Jerez, donde María José Campanario dio a luz a su tercer hijo en común con Jesulín de Ubrique. Aunque han tratado toda esta noticia con la mayor intimidad, es cierto que se han conocido a lo largo de estas semanas algunos detalles. Lo cierto es que la joven no quería esperar más para conocer a su nuevo hermanito y ha viajado hasta el sur para reunirse allí con sus padres.

La joven asegura ser muy feliz tras conocer a su hermano

Pero estar con su hermano pequeño no está siendo el único plan. Y es que Julia Janeiro está aprovechando que está en Jerez para disfrutar de esta escapada. Aunque está haciendo calor, la joven no ha dudado en irse a una terraza con su chico para cenar. Están siendo unos días increíbles y no puede estar más feliz. Junto a una foto en la que muestra una gran sonrisa, asegura serlo: «Can’t be happier» [«No puedo ser más feliz»].

El que está a su lado es su novio, Tommy Rossy, que la acompañaba precisamente al hospital hace unos días. Con él se ha ido a cenar gambas al ajillo, vieiras o pescaito frito, algunos de sus platos favoritos. Aunque está feliz instalada en Madrid, Julia Janeiro está disfrutando al máximo su escapada a casa, al lugar en el que ha vivido casi toda su vida.

Ha disfrutado de una cena romántica con su chico

Mucho se ha hablado de las ausencias familiares en el centro médico en el que el torero y la odontóloga se han convertido en padres de nuevo, especialmente la de su hija mayor, que se encontraba en Madrid y no podía viajar porque tenía agendado el examen para sacarse el carné de conducir. Aún así, cuando ha terminado con este compromiso, Julia Janeiro ha hecho las maletas para irse junto a su padres.

En la entrada al hospital, la joven protagonizaba un momento de lo más llamativo junto a su novio. Después de aparcar y pasar un rato en el interior del coche mientras cogían sus pertenencias, Julia era la primera en salir. La joven prefirió no hacer declaraciones a los medios allí congregados, de hecho tampoco encontró a bien saludarles, pasando de largo haciendo oídos sordos a sus preguntas.

Unos días en familia que no olvidará jamás

Su padre se dejaba ver hace unas horas. Jesulín de Ubrique no ha hecho ninguna declaración sobre el dulce momento que está viviendo con la llegada del nuevo miembro de la familia que supone una gran alegría para el clan. El torero se mostraba una vez más muy discreto respecto al nacimiento del bebé. De hecho, el matrimonio se ha mostrado muy cauto y comedido a lo largo de estos nueve meses de embarazo. Fueron ellos mismos quienes anunciaron que estaban esperando su tercer hijo cuando la odontóloga se encontraba en el segundo trimestre de embarazo. Desde aquella noticia bomba, han sido pocos los datos que han dado de este momento e incluso contadas las imágenes de Campanario embarazada.