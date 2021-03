La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha recibido una felicitación inesperada de cumpleaños de parte de su marido, Juan Del Val, que le hace saber una pregunta que se hace cada día.

Desde que Juan Del Val diera el paso de ser colaborador de televisión, no lo hemos dejado de ver en la pequeña pantalla. Es uno de los habituales en el plató de ‘El Hormiguero’, donde protagoniza algunas de las tertulias del programa de Pablo Motos, dejando clara su posición tajante y rotunda en cada una de las polémicas que tratan en el plató. Eso ha hecho ver su carácter arrollador, algo que Nuria Roca sabe llevar muy bien.

Pensábamos tener un concepto de Juan Del Val como de persona dura y que no transmite los sentimientos públicamente. Pues no es así y así lo ha demostrado en la felicitación que ha hecho a su mujer en Instagram, donde se pregunta cómo se pudo fijar en él hace ya unos años.

«Después de veintidós años me sigo preguntando por qué tuve tanta suerte de que te fijases en mí… Felicidades @nuriarocagranell Y que cumplas muchos más!!», le escribe conciso, pero con mucho amor Juan Del Val a la colaboradora de televisión. Una declaración de amor que por supuesto no ha pasado desapercibida para Nuria, que le contestaba: «Te amo».

Juan Del Val declara su amor a Nuria para felicitarla por su cumpleaños

Junto a esta inesperada felicitación de cumpleaños, Juan Del Val comparte una imagen de su mujer de hace unos años. Parece que a la colaboradora de ‘El Hormiguero’ no le ha sentado mal que saque algunas fotos del baúl de los recuerdos. Esto es algo que hace habitualmente Juan en su perfil de Instagram.

Como no podía ser de otra manera, Nuria Roca ha recibido numerosas felicitaciones en esta publicación por parte de algunos rostros conocidos, con los que la pareja mantiene una buena relación: «Felicidades, @nuriarocagranell ❤️», escribe Roberto Leal, «😍», dedica Amelia Bono, «❤️❤️», declara Mar Flores.

Hace apenas unas horas, Nuria Roca se felicitaba a ella misma en su perfil de Instagram, recordando uno de los últimos viajes que hizo: «Ei! Que hoy es mi cumpleaños!!! Y me hace ilusión que me felicitéis… 😊😘😘😘♥️🎂 [Así celebré mis 40, paseando por NY, lo que más me gusta hacer y lo que más echo de menos… ojalá allí los 50…]»,

Ha recordado un viaje que hizo para celebrar uno de sus cumpleaños

Juan Del Val no es muy de gritar a los cuatro vientos cómo es su matrimonio con la colaboradora, pero durante una de sus últimas entrevistas desvelaba algunos detalles de su relación: «Creo que el deseo mueve el mundo y creo que estar vivo es desear. Si no deseas, estás muerto», decía. No cree que haya secretos para una relación duradera, ya que «la rutina desgasta mucho todo», pero cree que una fórmula consiste en «valorar a tu pareja solo como tu pareja». Y es que «en general las parejas hay un concepto de posesión y de propiedad» y es importante «mirar a la otra persona y enajenarla fuera de ti».

La «persecución» de Juan del Val para conocer a Nuria Roca

«Detesto el concepto de amor como propiedad y como exclusividad. Pero entiendo que es como nos han explicado el concepto del amor y está bien», añadía. En su charla con Pablo Motos, Juan del Val ha contado que se quedó prendado de Nuria Roca cuando la vio por primera vez en televisión, presentando el ‘Waku Waku’. «Yo no sé cómo se llama en ese momento», confesaba. Pero le pareció la mujer «más guapa» que había visto nunca. También le pareció que tenía mucha «clase». Entonces era redactor de la revista ‘Man’, ya desaparecida, así que se le ocurrió que podía entrevistarla y, así, conocerla. De este modo empezó «una persecución para entrevistar a ‘la tal Nuria Roca’ que nunca me quería dar la entrevista».

Después de muchas llamadas, Nuria Roca le daba largas. Finalmente decidió presentarse a una gala que se estaba grabando en Prado del Rey en 1998. pedirle personalmente una entrevista. «Un ser de luz vestida con un vestido plateado. Es la persona más guapa que he visto en mi vida», pensó al verla. «Me quedé esperándola a que saliera y cuando salió me pareció igual de guapa. le dije: Hola, soy Juan del Val». Ella luego me contó que quien la estaba llamando era un señor muy mayor y cuando me vio pensó: ‘No está mal el muchacho’.