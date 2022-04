Juan Del Val fue este pasado jueves uno de los rostros invitados al Palacio Real, donde se ha celebrado el Premio Cervantes. En este lugar, los Reyes se han citado con el mundo de las letras, y la presencia de algunas caras conocidas no han pasado desapercibida. Es el caso de Juan Del Val. El escritor ha estado presente en esta cita y después de leer algunos comentarios sobre su corbata, el marido de Nuria Roca ha compartido una reflexión.

Una reflexión que ha sido muy aplaudida en redes sociales. Juan Del Val se atreve a hacer una confesión: «Sí, soy republicano y sí, respeto profundamente al Rey Felipe VI porque es el Jefe del Estado de mi país. Sí, soy ateo y sí, respeto profundamente a los creyentes y a sus creencias. ¿Es tan difícil de entender?», empieza diciendo junto a varias fotos de su visita al Palacio Real. En una de ellas lo vemos saludar a los Reyes bajo la atenta mirada de Vicente Vallés.

Pero la reflexión no ha quedado ahí. Y es que Juan Del Val no ha dudado en dar el paso de aceptar una invitación de este calibre: «Los Reyes me invitan a una recepción y acudo. Del mismo modo que voy a la iglesia cuando me invitan a una boda, a un bautizo y a un funeral. Por respeto (y porque me da la gana, claro). Yo respeto también aquello que no comparto. Quien no opina, o siente, como yo no es mi enemigo».

El hecho de que eligiera una corbata color verde llevó a muchos a pensar que era un guiño al Rey, pero todo fue fruto de la casualidad: «Y no, no me puse una corbata verde como “giño” al Rey, aunque podría haberlo hecho. Y sí, podría haberme puesto una corbata morada sin ser un “guiño” al republicanismo, aunque también podría haberlo hecho. El sectarismo es un síntoma de la estupidez; el respeto lo es de la inteligencia».

Esta publicación ha sido de lo más aplaudida en las redes sociales. Y es que muchos han querido compartir con él que estaban de acuerdo: «🙌🙌🙌🙌🙌», le ha escrito Pilar Rubio. Pero no solo han sido rostros conocidos los que se han pronunciado. Muchas personas anónimas también están de acuerdo con la reflexión del colaborador de televisión: «Totalmente de acuerdo, qué manía con tener que posicionarnos. Cuando es mucho más rico en experiencia el respetar todo y compartir todo o no! Vivan y dejen vivir leñe!😂😂😂», «Bravo 👏👏👏👏 así es como tiene que ser la vida con respeto hacia todo, antes me gustabas pero ahora me gustas más!!!!!!», «Ni una coma que añadir. Es triste que se haya de explicar algo tan simple. La estupidez del «conmigo o contra mí» unido a que las noticias superficiales venden dan como resultado estas tonterías 👏🏻👏🏻👏🏻».

La presencia de Juan Del Val era casi obligatoria. Y es que ha triunfado con su última novela, ‘Delparaíso’. Además, el marido de Nuria Roca ha ganado varios premios por su arte con las letras. Su libro ‘Candela’ recibió, por ejemplo, el galardón Premio Primavera 2019.

