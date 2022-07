Si hay un artista que se ha subido al escenario para cantar ante las estrellas más internacionales ese es Juan Peña. El artista jerezano inició su gira de conciertos en el Hotel María Luisa de su tierra natal con un espectador de excepción que sorprendió al cantante durante su actuación. Por tercer año consecutivo, Juan Peña y el mencionado hotel han preparado un total de cuatro conciertos, fijados para el 29 de julio, el 19 y el 25 de agosto, este último programado a última hora después de colgar el cartel de sold out en todos los anteriores. Pero sin embargo, él no olvidará el celebrado este 15 de julio que contó con la presencia de uno de los compositores más reconocidos a nivel internacional, Manuel Alejandro. SEMANA ha podido hablar con Juan Peña de este momento único en su carrera profesional y sobre su gira de conciertos por toda España.

El artista nos confiesa que está «muy feliz porque, aparte de tener un verano repleto de conciertos por toda España, este año, por tercer año consecutivo y ya van 11 conciertos, he colgado el cartel de sold out en el palacio María Luisa de Jerez. De hecho, hemos tenido que programar un concierto de última hora porque hay mucha lista de espera y lo hemos programado para el jueves 25 de agosto«, nos ha contado. Pero con especial ilusión nos ha revelado el instante en el que vio a Manuel Alejandro entre los espectadores de su último concierto: «Todo esto me hace tremendamente feliz pero lo que me ocurrió el otro día fue demasiado. Fue un sueño cumplido. Conocer a Manuel Alejandro y saber que vino a verme… Aún no me lo creo«, dice.

Juan Peña nos da todos los detalles de su encuentro con Manuel Alejandro

El cantante cuenta a SEMANA cómo fue este momento: «De repente, durante el concierto, me dijeron: «Juan, tienes una sorpresa». Y entonces lo vi ahí sentado. Era él, era Manuel Alejandro, que es inconfundible, y me quedé flipando. Estaba él con una de sus hijas, una nieta y los dueños del hotel, Marisa Azcárate y Ramón Esteve», dice. Y añade: «Y entonces empecé a hacerle un pequeño homenaje cantando canciones compuestas por él, canciones de Julio Iglesias, de Raphael… Y él pues estaba encantado y muy sorprendido porque no daba crédito a que yo cantase tantas canciones de él«, dice visiblemente emocionado al recordar uno de sus conciertos más especiales en su carrera.

El cantante jerezano nos da todos los detalles de la noche en la que cumplía uno de sus sueños: «Mientras cantaba me acerqué a su mesa y él me cogió la mano. Luego vino a saludarme, me dijo que le había encantado y fue para mí muy emocionante. De hecho, a día de hoy aún no me lo creo porque es que es un señor que suele salir poco, suele quedarse en su casa de aquí del Puerto de Santa María Y que viniese a Jerez a verme a cantar y se quedará todo el concierto para mí fue algo increíble y un gran honor». También revela las palabras que el compositor le dedicó en su encuentro: «Me dijo que le gustaba mucho cómo cantaba y me ha pedido a ver si nos podemos ver otro día más tranquilamente. Como sé que vive al lado mía en Madrid pues espero poder verle y charlar con él tranquilamente. Ojalá», nos confiesa.