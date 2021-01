El humorista ha pedido perdón a José Mota después de acusarle de ser una mala persona en una entrevista en exclusiva en SEMANA. «Monté en cólera y empecé a decir disparates que no se merece para nada», sentencia.

Esta semana, Juan Muñoz, excomponente del dúo ‘Cruz y Raya’, estallaba en una entrevista en exclusiva con SEMANA sobre José Mota y le acusaba de ser una «mala persona» después del desinterés que el investigador de ‘Mask Singer’ ha mostrado tras la muerte de su madre, Teresa. Varios días después de que vieran la luz las duras declaraciones, el humorista ha hecho uso de sus redes sociales para pedirle perdón públicamente al que fuera su compañero de fatigas y retractarse de todas y cada una de sus palabras. «Ha sido producto de un mal día y cuatro copas«, avanzaba.

Visiblemente afectado por el revuelo que han causado sus declaraciones a esta revista sobre su excompañero, Juan Muñoz publicaba un vídeo en su cuenta de Instagram en el que podemos verle completamente arrepentido de todos los ataques que propició al humorista. «Estoy aquí para pedirle perdón públicamente a mi compañero José Mota, su familia y amigos que tenemos en común por esas declaraciones tan crueles y desafortunadas. Son palabras que no se merece para nada. Viene a causa por el derrumbamiento que tuve por el fallecimiento de mi madre», comienza a explicar con la voz entrecortada.

Tras esas palabras, el que fuera integrante de ‘Cruz y Raya’ ha hecho hincapié en la poca relación que mantenía con José Mota desde años atrás, aunque reconocía que mantenía la esperanza de que el que fuera en su día un gran amigo se pusiera en contacto con él tras la muerte de su progenitora. «Esperaba que al enterarse a lo mejor hubiese venido, me hubiese dado un abrazo y hubiéramos podido continuar nuestra amistad de siempre«, explica. Por otra parte, Juan Muñoz desvela que la mujer de José Mota, Patricia Rivas, le mandó un mensaje de pésame a través de WhatsApp, algo que agradece pero que en su momento, tal y como explica, no supo ver. «Esperaba que él hubiera venido. Me dolió mucho», asevera.

«Cuatro copillas», la justificación de sus declaraciones

Abierto en canal con todos sus seguidores, Juan Muñoz confiesa que sus declaraciones a esta revista fueron producto de un cúmulo de cosas. «Se me juntó con la Navidad y la primera Nochebuena sin mi madre. En ese momento caí en lo peor, beber. Beberme dos copillas, cuatro copillas de más y en ese momento me llamó un periodista para preguntarme cómo estaba y darme el pésame. Monté en cólera y empecé a decir disparates que José no se merece para nada. Ni José ni su familia. Dije cosas que no las siento», comenta arrepentido.

A punto de soltar unas lágrimas y con la voz entrecortada, Muñoz hace hincapié en que José Mota siempre se ha portado muy bien con él y destaca su gran faceta como persona y amigo. «Es un hombre que me ha ayudado mucho y con el que he compartido muchas cosas. No se merece lo que le he hecho. Me gustaría algún día mirarle a la cara y pedirle perdón como se merece porque lo que he hecho no tiene perdón. Es una gran persona y compañero. Todo lo que he dicho ha sido producto de un mal día acompañado de cuatro copas. Lo siento José», dice a punto de derrumbarse.