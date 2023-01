Jota Peleteiro está disfrutando de sus primeras vacaciones separado de Jessica Bueno. El futbolista no ha dudado en poner tierra de por medio y se ha trasladado hasta un destino de lo más frío para desconectar de los momentos vividos en el terreno personal en los últimos meses. Y es que se ha ido a esquiar a un lugar con nieve junto a sus hijos. Tal y como ha podido saber SEMANA, Jota ha viajado hasta este destino blanco junto a su chica, Miriam Cruz, de la que no ha compartido imágenes.

Padre e hijos han tenido la suerte de pasar los días de final de año en este destino de nieve. Aunque hace unos días que compartió una publicación con algunas fotos, lo cierto es que hace apenas unas horas mostraba en sus Stories la práctica que tiene esquiando. Se le da de lo más bien y estaba deseando volver a hacerlo para seguir practicando este deporte que tanto le gusta.

Después de esquiar hay tiempo para descansar en el hotel

«Nice days ⛷🏔☃️ Back home to enjoy the end of the year 🔔» [«Días muy agradables. Volver a casa para disfrutar el final de año»], escribió hace unos días Jota Peleteiro junto a varias imágenes de los momentos que está viviendo en este destino de vacaciones en el que continúa estando. Para toda la familia está siendo una época complicada y Jota ha querido desconectar de todo lo que han pasado junto a sus hijos, con los que está pasando estos días.