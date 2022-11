Solo seis meses después de que Carla Barber diera a luz a su primer hijo, ha anunciado que espera su segundo hijo. Ilusionada por este embarazo, lo cierto que este no es el único giro que dará su vida próximamente y es que pasará por el altar en tan solo unos meses, una boda que ambos han empezado a organizar con mucho esmero. La pedida de mano tuvo lugar a comienzos de enero, pero ¿quién es el afortunado que se casará con la empresaria? Se llama Joseph, es franco-monegasco y mantiene cierta distancia con las redes sociales.

Fue visto junto a Carla Barber por primera vez en julio del pasado año, pero en tiempo récord se han convertido en padres de Bastian, esperan su segundo hijo y, además, planean su compromiso. Un apuesto hombre al que ella llama ‘Jo’ de forma cariñosa, que vive a caballo entre Marbella (Málaga) y Madrid y que se dedica a la industria farmacéutica. «El novio de Carla tiene un puesto de gerente de ventas en un importante grupo y su economía está también saneada, aunque la empresaria prefiere no hablar de este asunto públicamente», comentan a esta revista. Es romántico, generoso y comparte todo lo que tiene con Carla Barber, al igual que ella, que es profundamente espléndida con todas las personas que tiene a su alrededor.

Su relación comenzó hace un año y medio, poco después de que Carla rompiera con Diego Matamoros. Se conocieron por un amigo en común y desde el principio la joven dejó claro que viviría su historia de amor fuera de las redes en lo que respecta a los detalles, una promesa que no ha cumplido del todo. Si bien intentó no posar con él en un principio, poco a poco ha compartido fotografías o detalles con el que dice que es su gran amor. La pareja de Carla es mayor que ella y pronto vivirán en el palacete que la doctora ha reformado en Boadilla del Monte. Una mansión que está a punto de terminar en lo que respecta a decoración y que servirá como nuevo hogar para esta familia que está naciendo en muy poco tiempo. Allí disfrutarán de una casa de 800 metros cuadrados y 3.000 de parcela en la que tendrá espacio más que suficiente para ellos.

Todo apunta a que seguirán ampliando la familia, un plan que la empresaria no ha escondido nunca. Carla Barber desea ser madre de 4 hijos, aunque se desconoce si serán de forma tan seguida como los dos primeros o, por el contrario, se tomará su tiempo hasta repetir de nuevo experiencia. Su intención era someterse a un proceso de fecundación in vitro, pero ni en su primer ni tampoco segundo embarazo ha tenido que hacerlo. La joven de 32 años no solo triunfa a nivel personal, también en el plano profesional, tal y como demuestran las cifras. Ha creado un auténtico imperio en lo que se refiere a la estética y lejos de plantarse, ella solo desea crecer.