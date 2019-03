5 Tomará acciones legales contra Arantxa Sánchez Vicario

Josep Santacana ya ha dejado claro que la guerra judicial contra su ex será larga y dura. No ha terminado aquí, ahora que han decidido sobre la custodia de sus hijos, sino que seguirá cuando la tenista responda ante un juez sobre las acusaciones de supuestas amenazas que ha realizado contra él: “Es algo absolutamente falso y que pondré en manos de mis abogados para defenderme y emprender si es necesario acciones judiciales. No voy a permitir que se me ataque de esta manera”.