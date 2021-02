La periodista, de 61 años, no afrontará sola su tratamiento contra el cáncer. Contará con el apoyo de su pareja y de su hija. Ambos se dedican profesionalmente a la medicina y son el pilar de su vida.

Este lunes, los oyentes del programa que presenta Julia Otero, ‘Julia en la onda’, se han quedado sorprendidos al escuchar el anuncio de la comunicadora. De manera inesperada, la gallega ha desvelado que padece cáncer, por lo que tendrá que alejarse un tiempo de su trabajo.

«La palabra cáncer da miedo»

«Hola familia. Hola a todos. Después de una semana he llegado a la conclusión quetenía que compartir con mis oyentes la razón de mi ausencia. El martes pasado en un control rutinario llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas. La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento», comenzaba el anuncio de Otero en su espacio radiofónico.

En los próximos meses le espera un tratamiento oncológico para luchar contra su enfermedad. Pero en esta etapa que afronta con valentía no estará sola. Contará con dos apoyos importantísimos: su marido, Josep Martínez, y su hija Candela. Son las personas a las que más quiere. Y, curiosamente, los dos se dedican al sector sanitario.

Josep Martínez, padre de Candela y pareja de Julia Otero desde hace más de dos décadas es jefe de de Urgencias Domiciliarias en el Hospital de Barcelona. También es miembro del Consejo de Administración de la compañía de seguros médicos Assistència Sanitària, según señala en su perfil en LinkedIN.

Pero Josep no es el único médico en casa. Candela, que ha seguido los pasos de su progenitor, estudió Medicina en la Universidad Internacional de Cataluña. Y promete ser competente en su campo, ya que acabó los estudios «con Matrícula de Honor», según reveló la presentador en julio de 2019. Una buena noticia que ambas celebraron con una escapada a París.

Así pues, tanto su marido como su hija estarán muy pendientes de ella. No solo en lo concerniente al aspecto emocional de su tratamiento. También lo harán como profesionales de la salud. A la gallega no le faltarán los mejores cuidados, ya que tendrá todo el amor y estará en las mejores manos dentro de casa.

Otero convive con dos médicos en casa

El hecho de tener a dos médicos tan cerca la ayudará a estar muy bien informada en todo momento. También la ayudará a tener perspectiva respecto a la enfermedad. «No hay nadie más indiferente a las enfermedades de la familia que un médico en casa. Tiende a minimizar todo lo que se puede minimizar y, sobre todo, tiende a desmedicalizar todo. Sin embargo, yo he de confesar que me automedico y mucho», confesaba en una entrevista con Nieves Herrero.

Julia Otero lleva más de 20 años con su actual pareja. Nunca se han casado, pero ella hacer referencia pública a él como su «marido». Poco dada a hablar de su vida familiar, se sabe que su idilio con el médico catalán comenzó tras su divorcio de Ramón Pellicer, su primer marido. Su boda con el periodista tuvo lugar en 1987, pero su historia de amor no funcionó durante mucho tiempo. Se separaron en 1993, tras seis años de matrimonio.

Entre las escasas ocasiones en las que Otero ha posado con su pareja y su hija destacan dos importantes citas: la 60 edición de los Premios Ondas 2013 y la entrega de los Premios Planeta, en 2016. En la actualidad, la familia vive desde hace tres años en Barcelona, en gran ático en el piso en el barrio de Tres Torres.

La periodista, de 61 años, saltó a la fama en España al ponerse al frente del concurso ‘3×4’, de Televisión Española. Desde entonces ha tenido una carrera profesional impecable y con escasas declaraciones sobre lo que hace cuando no está delante de un micrófono. Ante su enfermedad, ha decidido compartirlo de manera abierta con el público.

«Voy a estar un poquito de tiempo fuera de combate»

«Voy a estar un poquito de tiempo, no mucho, un poco fuera de combate. Unos poquitos meses. Aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio, me deje de tonterías y que vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso es lo que pienso hacer. Y que amenazo con hacerlo en cuanto pueda», adelantaba este lunes. Su confesión venía acompañada de un mensaje de agradecimiento para sus colegas de profesión: «No quiero olvidar a mis jefes de Onda Cero y Atresmedia, porque no hay día que no reciba de ellos una dosis de mimos y pensamientos positivos«.

No es la primera vez que Julia Otero afronta públicamente tener que hablar de una enfermedad. En el pasado habló sin tapujos sobre el tumor abdominal que le fue detectado con apenas 19 años. Una dolencia que logró superar tras seis operaciones y después de serle extirpados la tiroides y el bazo. «No me lamento en público», decía.